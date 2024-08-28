В Иране заявили о готовности к возобновлению переговоров с США по ядерной программе
Источник:АР
Иран заявил о том, что готов возобновить переговоры с США. Они должны касаться ядерной программы.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил правительству страны, что готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Они должны касаться вопроса иранской ядерной программы, поскольку "ничего не мешает" общению с "врагом".
Смотрите также Провал ВСУ, НАТО и ядерные угрозы: что пропаганда России рассказывает Западу о событиях на Курщине
Не стоит возлагать надежд
Такое замечание аятоллы Али Хаменеи установило четкие красные линии для переговоров, которые могут состояться при правительстве президента-реформатора Масуда Пезешкиана. Это своеобразное обновление предупреждения о том, что Вашингтону не стоит доверять.
Это не значит, что мы не можем взаимодействовать с тем же врагом в определенных ситуациях. В этом нет ничего страшного, но не возлагайте на них надежды,
– сказал лидер Ирана.
Именно за аятоллой последнее слово во всех государственных делах.
От переговоров отказались после того, Дональд Трамп, который тогда возглавлял США, в 2018 году в одностороннем порядке вывел свое государство из соглашения.
Зато Иран и США вели косвенные переговоры при посредничестве Омана и Катара.
Ответ США
В Госдепе США заявили, что будут судить Иран по действиям, а не по словам. В сообщении отметили, что давно говорили, что рассматривают дипломатию как лучший способ достичь эффективного, устойчивого решения по ядерной программе Ирана.
Однако сейчас мы далеки от чего-то подобного, учитывая эскалацию Ираном во всех сферах, включая его ядерную эскалацию и отказ сотрудничать с МАГАТЭ,
– подчеркнули в США.
Там также объяснили, что если Иран хочет продемонстрировать новый подход, то он должен прекратить эскалацию и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ.