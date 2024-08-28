Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив уряду країни, що готовий відновити переговори із Сполученими Штатами. Вони мають стосуватись питання іранської ядерної програми, оскільки "нічого не заважає" спілкуванню з "ворогом".

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Не варто покладати надій

Таке зауваження аятоли Алі Хаменеї встановили чіткі червоні лінії для переговорів, які можуть відбутися за уряду президента-реформатора Масуда Пезешкіана. Це своєрідне оновлення попередження про те, що Вашингтону не варто довіряти.

Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії,

– сказав лідер Ірану.

Саме за аятолою останнє слово в усіх державних справах.

Від перемовин відмовились після того, Дональд Трамп, який тоді очолював США, у 2018 році в односторонньому порядку вивів свою державу з угоди.

Натомість Іран та США вели непрямі переговори за посередництва Оману та Катару,

Відповідь США

У Держдепі США заявили, що будуть судити Іран за діями, а не за словами. У повідомленні зазначили, що давно говорили, що розглядають дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану.

Однак зараз ми далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію та відмову співпрацювати з МАГАТЕ,

– підкреслили в США.

Там також пояснили, що якщо Іран хоче продемонструвати новий підхід, то він повинен припинити ескалацію та відновити співпрацю з МАГАТЕ.