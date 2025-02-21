Госсекретарь США после встречи в Эр-Рияде успокаивал европейских коллег, – NYT

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Эр-Рияде сигнализировал о резкой перезагрузке отношений с Кремлем. Однако уже через несколько часов он пытался успокоить обеспокоенных европейских союзников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что после встречи с российскими участниками переговоров, Рубио сказал о "невероятных возможностях для партнерства с россиянами".

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Рубио "успокаивал" европейцев после переговоров

По данным NYT, после переговоров в Саудовской Аравии Марко Рубио провел телефонные разговоры с высокопоставленными чиновниками Великобритании, Франции, Германии и Италии. Во время разговора госсекретарь США объяснял, что встреча в Эр-Рияде была "первым шагом, проверкой того, серьезно ли Кремль настроен на заключение сделки".

Администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любого двустороннего соглашения с Россией,

– сказал Рубио европейским чиновникам.

По его словам, администрация США не отменит санкции против России при отсутствии заметных изменений в действиях Москвы. В то же время Рубио не исключил ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут принимать меры, к которым стремится администрация США.

Также часть разговора была посвящена объяснению, почему в переговорах не участвовала Украина и Европа. Марко Рубио отметил, что США пошли на это, поскольку большая часть диалога была сосредоточена на двусторонних вопросах между Соединенными Штатами и Россией. Речь идет в частности о начале дискуссии о снятии ограничений в отношении их посольств, которые были фактически закрыты в обеих странах.

Марко Рубио завершил разговор, пообещав держать союзников США в курсе событий и призвал к единству.