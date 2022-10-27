Подоляк объяснил, для чего Путину переговоры: при чем здесь мобилизация и иранские дроны

Российский диктатор Путин продолжает искать способы, чтобы склонить Украину или Запад к переговорам, однако из угроз, шантажа и террора ничего не выходит. Хотя страна-агрессор уже открыто бьет по объектам критической инфраструктуры и признает это, мы не идем ей на уступки.

Россия хочет переговоров с практической целью

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он пояснил, что переговорный процесс, о котором так мечтает Россия, это уже не экзистенциальный вопрос, не просто войны и мира.

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Стремясь к переговорам Путин преследует практические цели. Ведь России сейчас нужна оперативная пауза, чтобы:

хотя бы 2 месяца потренировать мобилизованных,

пересидеть климатический период, когда холодает и идут мешающие воевать дожди

накопить определенное количество ракет и иранских дронов,

подвести накопившиеся резервы к линии разграничения.

Сделав все это во время так называемого перемирия, Россия спокойно сможет повторно масштабно атаковать всю Украину в ночь с 23 на 24 февраля. Подоляк подчеркнул, что такой план очевиден.

Путин сейчас не пойдет на настоящее перемирие

А что, по словам советника ОП, еще очевиднее – это то, что Россия не остановится самостоятельно. Ведь, например, Путин в своем последнем обращении повторил почти все то же, что говорит в течение 8 полных месяцев полномасштабной войны. Мол, Россия воюет с НАТО, Украины как государства нет, и ее нужно уничтожить, потому что там есть биолаборатории, грязные бомбы и бегают нацисты.