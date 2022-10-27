Подоляк объяснил, для чего Путину переговоры: при чем здесь мобилизация и иранские дроны
Российский диктатор Путин продолжает искать способы, чтобы склонить Украину или Запад к переговорам, однако из угроз, шантажа и террора ничего не выходит. Хотя страна-агрессор уже открыто бьет по объектам критической инфраструктуры и признает это, мы не идем ей на уступки.
Россия хочет переговоров с практической целью
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он пояснил, что переговорный процесс, о котором так мечтает Россия, это уже не экзистенциальный вопрос, не просто войны и мира.
К теме В Офисе Зеленского назвали необходимые условия для начала переговоров с Россией
Стремясь к переговорам Путин преследует практические цели. Ведь России сейчас нужна оперативная пауза, чтобы:
- хотя бы 2 месяца потренировать мобилизованных,
- пересидеть климатический период, когда холодает и идут мешающие воевать дожди
- накопить определенное количество ракет и иранских дронов,
- подвести накопившиеся резервы к линии разграничения.
Сделав все это во время так называемого перемирия, Россия спокойно сможет повторно масштабно атаковать всю Украину в ночь с 23 на 24 февраля. Подоляк подчеркнул, что такой план очевиден.
Путин сейчас не пойдет на настоящее перемирие
А что, по словам советника ОП, еще очевиднее – это то, что Россия не остановится самостоятельно. Ведь, например, Путин в своем последнем обращении повторил почти все то же, что говорит в течение 8 полных месяцев полномасштабной войны. Мол, Россия воюет с НАТО, Украины как государства нет, и ее нужно уничтожить, потому что там есть биолаборатории, грязные бомбы и бегают нацисты.
Он искренне считает, что должен уничтожить город Киев, например, или город Львов, символичный для него с точки зрения ненависти. Мы же не поведемся на это, правильно?
– риторически спросил Подоляк.
Соответственно, в переговорном процессе нет ни прагматичного, ни экзистенциального, ни философского смысла. Более того, здесь, как добавил Подоляк, есть еще и историческая миссия Украины – вернуть Россию на то место, которое она должна занимать, в частности в европейском измерении.
"А это страна третьего или даже четвертого плана. Это небольшое сырьевое государство – большое по территории, небольшое по уму и небольшое по тем сервисам, которые она может дать современному миру", – отметил советник главы ОП.
Он подчеркнул – Украина гораздо более важна для сегодняшней цивилизации, чем Россия, потому что именно Украина возвращает этой цивилизации ее ключевые ценности. А ради этого нужно работать, и это важно, потому что в какой-то момент эта цивилизация была слишком слабой.
Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео
Путин призвал мир к "миру"
27 октября российский президент выступил на сессии клуба Валдай в Москве. Большинство его речи было посвящено традиционным обвинениям Запада, что именно эти страны виноваты и в обострении войны в Украине, и разжигании конфликтов на Тайване, а также продовольственном кризисе и даже разрушении "Северного потока".
Это, конечно, никого не удивляет, но после этой тирады военный преступник Путин вдруг заговорил о мире. Мол, он очень к нему стремится, и якобы пытался найти общий язык с Западом. Президент-террорист сказал, что Россия была абсолютно искренней, но получила отказ в сотрудничестве.