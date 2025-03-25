В России заявили, что содержание переговоров с США не обнародуют
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров между Россией и США не будет обнародовано, поскольку они являются техническими консультациями.
- Трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной пока не планируется, и контакт между Россией и США будет продолжаться без конкретных планов.
Делегация США провела встречи с представителями украинской и российской стороны. В России прокомментировали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений после завершения переговоров с делегацией США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россия не хочет разглашать содержание переговоров
Песков отметил, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины пока не планируется. Кроме этого, планов на разговор Путина и Трампа пока нет, однако он сказал, что при необходимости это быстро согласуют.
Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации. По словам представителя Кремля, контакты России и США будут продолжаться, но конкретики пока нет.
также Песков назвал убийством обстрел российских журналистов со стороны ВСУ. Песков не стал уточнять, какие страны могут быть привлечены к переговорам РФ и США.
Делегации США и Украины уже встречались 24 марта. Это был второй раунд переговоров. Команды работают над договоренностями об установлении временного прекращения огня между Украиной и Россией. Кроме этого, обсуждают также прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.