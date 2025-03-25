В России заявили, что содержание переговоров с США не обнародуют

Делегация США провела встречи с представителями украинской и российской стороны. В России прокомментировали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений после завершения переговоров с делегацией США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия не хочет разглашать содержание переговоров

Песков отметил, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины пока не планируется. Кроме этого, планов на разговор Путина и Трампа пока нет, однако он сказал, что при необходимости это быстро согласуют.

Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации. По словам представителя Кремля, контакты России и США будут продолжаться, но конкретики пока нет.

также Песков назвал убийством обстрел российских журналистов со стороны ВСУ. Песков не стал уточнять, какие страны могут быть привлечены к переговорам РФ и США.

Делегации США и Украины уже встречались 24 марта. Это был второй раунд переговоров. Команды работают над договоренностями об установлении временного прекращения огня между Украиной и Россией. Кроме этого, обсуждают также прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.