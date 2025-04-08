У Путина анонсировали новые контакты с США. Так, следующие контакты между российской и американской сторонами пройдут по линии МИД.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков во вторник, 8 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Песков анонсировал новые контакты с США

Во вторник, 8 апреля, Песков рассказал, на каком уровне будут проходить следующие переговоры с США.

Следующие российско-американские контакты пройдут по линии МИД,

– рассказал он.

Пресс-секретарь российского диктатора Песков также добавил, что Москва и Вашингтон "прилагают немалые усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений".

Напомним, что в Стамбуле 27 февраля состоялись переговоры между российской и американской делегациями.

Пропагандистские СМИ писали, что переговоры между сторонами по проблемам работы посольств была в резиденции генконсула Соединенных Штатов в Стамбуле. В общем переговоры между делегациями двух стран тогда продолжались более 6 часов.