Есть два варианта принуждения: политолог объяснил, как можно привлечь Россию к мирным переговорам

Россию не пригласили на Саммит мира в Швейцарии, который состоялся 15 и 16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что к следующему саммиту страна-агрессор сможет присоединиться только, если выполнит нормы международного права.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Украины, только тогда можно будет говорить о возможности садиться за стол переговоров. Он отметил, если Владимир Путин не захочет делать этого, то мир должен заставить Россию присоединиться к формуле установления справедливого мира и восстановление силы международного права в мировом масштабе.

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Выведет ли Россия добровольно свои войска из Украины

Владимир Зеленский считает, что Россия не согласится добровольно выводить войска, поэтому придется принудить сделать ее это.

Остается два варианта принуждения. Это вариант на поле боя и дипломатический. Они должны работать синхронно. Дипломатический мы уже начали,

– сказал политолог.

По его мнению, партнеры Украины могут также экономически способствовать ослаблению военных мощностей России. В частности, вводя реально действенные санкции.

Действий партнеров Украины

Накануне саммитов, которые в основном были посвящены Украине, западные страны введены санкции против России и ее партнеров.

США ввели новые санкции против России , что ударило по Московской фондовой бирже. В ответ на это, в России объявили о прекращении торговли долларом и евро с 13 июня 2024 года. Также больше нельзя торговать финансовыми инструментами, акциями и драгоценными металлами, оплачивая их этими валютами.

Военные эксперты говорят, что Россия только в состоянии поражения или перед поражением может пойти на переговоры.

Надо, чтобы военные поставки от партнеров Украины были в достаточном количестве и вовремя. Только тогда Россию можно звать на переговоры. Мир должен решить, что делать с Россией сейчас и после ее поражения. Пока этого нет, но я надеюсь со временем все будет,

– отметил он.