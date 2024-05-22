Зеленский объяснил, как Россию будут привлекать к переговорам после саммита мира в Швейцарии
Источник:Интервью Зеленского Reuters
Известно, что глобальный саммит мира состоится 15 - 16 июня в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не будет приглашать Россию на первый мирный саммит в Швейцарии.
По его словам, это сделано для того, чтобы избежать срыва процесса со стороны России. Президент подчеркнул, что инициативу мирного саммита нельзя передавать России.
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Почему Россию не пригласили на саммит мира
Мы выступили против приглашения России, потому что они блокируют все, что можно, и будут срывать процесс, пока не представят собственный план окончания войны, который будет ультиматумом, как мы это уже неоднократно видели,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что инициативу мирного саммита нельзя передавать России, поскольку повестка дня не может быть определена ею.
"Это война против нас, и поэтому в этом есть справедливость", – подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что участие многих стран мира в саммите является сигналом о поддержке базовых предложений Украины, даже если у них будут свои уточнения или предложения. Цель саммита – выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, а после того проинформировать об этом Россию.
Эти три пункта, если все страны поддержат, разработают технический пошаговый план и потом уже презентуют, передадут это. На разных площадках разных стран будут общаться с представителями России, а тогда уже России придется отвечать большинству мира, – объяснил глава государства.
В Украине понимают, что война закончится переговорами
- Первый саммит мира состоится 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это мероприятие станет платформой для поиска путей достижения справедливого мира для Украины. Ожидается участие от 80 до 100 стран.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что приглашение России на саммит мира является бессодержательным. Цель мероприятия – объединить страны, которые разделяют общие принципы и подходы для дальнейших действий. После этого возможно общение с Россией.
- Представитель президента Сергей Никифоров сообщил, что после саммита мира переговорная позиция будет передана России.