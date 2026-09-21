"Самое постыдное – именно это": интервью Айзенберга о тайной связи Трампа и Путина

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг дал эксклюзивное интервью 24 Каналу, в котором проанализировал внешнюю политику Дональда Трампа и эффективность американских санкций. По словам эксперта, нынешний период войдет в историю как самый позорный этап американской дипломатии из-за некомпетентности окружения Трампа.

Дональд Трамп продолжает менять подходы США к внешней политике. Его администрация пересматривает санкционную политику, отношения с другими государствами и взаимодействие со СМИ.

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью 24 Каналу проанализировал внешнюю политику Трампа и эффективность американских санкций. Эксперт также объяснил, почему считает нынешний период одним из самых позорных этапов американской дипломатии, что стоит за ограничениями для СМИ в Белом доме и какие последствия это может иметь для мировой экономики.

Что не так с реакцией Трампа на удары по России?

Мы видим, что Москва горит, пылает под атакой более 100 дронов, Московская область. Все это происходит на фоне Трампа. Какой может быть его реакция?

Конечно, это не решит мировой топливный кризис, потому что определенный вклад в мировой топливный кризис вносит тот факт, что Россия не может экспортировать, скажем, дизельное топливо. Но, конечно, это даже не сравнится с тем вкладом, который внес сам Дональд Трамп, развязав войну с Ираном. Результатом чего стал стратегический провал Соединенных Штатов.

Как выйти из этого провала, не знает ни Трамп, ни кто-либо из его окружения. Откровенно говоря, я не слышал никаких внятных рекомендаций и от противников Дональда Трампа, потому что он завел себя, он завел Соединенные Штаты, он завел мир в ловушку, в такой тупик в большом лабиринте.

Как из него выбраться, никто не знает, но заблокирован Ормузский пролив, заблокирован фактически Баб-эль-Мандебский пролив, прокси-сила Ирана – хуситы. Они нанесли очень серьезный ущерб нефтепроводу в Саудовской Аравии, который саудовцы использовали в качестве альтернативы Ормузскому проливу для экспорта своей нефти через Красное море.

Поэтому быстрого выхода из этого кризиса нет.

Конечно, Украина здесь абсолютно ни при чем здесь. И то, что говорит Трамп, я думаю, рассчитано прежде всего на американских избирателей перед выборами, но вряд ли они его услышат, потому что люди в Америке крайне недовольны ценами на заправках, ценами в супермаркетах, которые растут, в частности потому что дизельное топливо дорогое, потому что дизельное топливо – это основное топливо, которым пользуется сельское хозяйство.

Подавляющее большинство американцев точно не связывает это с Украиной и с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

А как сегодня горит Капотня – приятно смотреть, что можно сказать. Я поздравляю ВСУ и СБУ, а также всех, кто причастен к подготовке и осуществлению этой атаки, проведенной с действительно большим успехом, и желаю повторять это еще раз, еще раз и еще раз до тех пор, пока россияне не поймут, что они потерпели в этой войне поражение, что им никогда не уничтожить Украину.

Может ли Трамп оказать давление на Зеленского?

Дональд Трамп вряд ли будет оказывать давление на Путина, но вряд ли он будет оказывать давление на нас, что ли, он снова заберет разведданные? Как вы видите, могут ли быть какие-то очередные ультиматумы в наш адрес во время этой потенциальной встречи Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН?

Кстати, встреча с Зеленским в повестке дня Дональда Трампа не значится. Это не означает, что ее не будет. Она может состояться, а может и нет. Но что они могут реально обсуждать? Давайте подумаем.

Трамп может попытаться оказать давление на Зеленского, чтобы Украина согласилась на российские условия, то есть согласилась капитулировать, якобы тогда наступит мир. Но я думаю, что даже Трамп понимает, что это тщетные попытки, что он не сможет этого добиться.

Вы спрашивали, что он может сделать? Надо сказать, что Соединенные Штаты все-таки делятся с Украиной разведданными, что важно. Он может это остановить, потому что он очень мстительный человек. Может и не остановить, может, вот, как вы говорите, просто продолжать продавать оружие на европейские деньги через программу PDA.

А если говорить о его так называемых переговорщиках, его де-факто коллективном госсекретариате, наверное, в учебниках истории этот период вообще будут упоминать как особый период – самый неудачный в истории американской дипломатии, когда номинальный руководитель этой дипломатии Марко Рубио вообще непонятно, какую роль играет, играет ли он вообще сейчас какую-то роль.

А реальными руководителями этой дипломатии являются люди, которые вообще не понимают, чем они занимаются, не имеют соответствующего образования, не обладают необходимыми знаниями, и результаты их деятельности – или, точнее, их отсутствие – соответствуют этому.

Даже если предположить, что заменили бы Келлога и Кушнера, уверены ли мы, что что-то изменилось бы? Ведь сам подход Трампа – будь то его отсутствие или непонятность – не изменится, я думаю. Изменит ли здесь перестановка слагаемых саму сумму?

Нет. Просто я думаю, что если бы, скажем, Марко Рубио был настоящим госсекретарем и настоящим советником по национальной безопасности, напомню, что он занимает обе эти должности, но не играет никакой реальной роли в проведении внешней политики, он бы, по крайней мере, попытался тогда объяснить Трампу, что его позиция просто неверна, что она никогда не приведет к результату.

У Трампа есть желание закончить войну, но то, как он это делает, не может привести к результату, потому что нельзя вести переговоры с агрессором и выслушивать условия этого агрессора, на каких условиях агрессор закончит войну. То есть агрессор требует от жертвы агрессии капитуляции. Просто Рубио, по крайней мере, мог бы попытаться объяснить это Трампу.

Я не знаю, захотел бы он участвовать, скажем, вместо Келлога и Кушнера в том, что, как он точно понимает, не может привести ни к какому успеху.

Но я просто хочу напомнить, что когда Рубио в течение короткого времени был допущен к принятию каких-то решений, по крайней мере, имел определенный решающий голос, то он сорвал встречу Трампа с Путиным, которую Трамп хотел провести в Будапеште осенью прошлого года, потому что Рубио поговорил с Лавровым, и после этого эта встреча сорвалась.

Очевидно, Рубио повлиял на это, чтобы этой встречи не состоялось. Думаю, что Рубио понимал, что она приведет к очередному провалу Соединенных Штатов и что Соединенные Штаты будут выглядеть очень плохо после этого.

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Рубио, Лавров и "самый позорный период" дипломатии США

Но вот Рубио сейчас, при всем этом, будет встречаться с Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И я понимаю, почему это Лаврову – продвигать свои нарративы, но почему это Рубио? Или тоже, чтобы почему-то предотвратить, вот как вы говорите, может, не допустить чего-то недостойного для нас и для США?

Я думаю, что это, во-первых, поручение Трампа, но, во-вторых, они ведь недавно уже встречались. Это, кажется, было в Индонезии, они поговорили целых 35 минут и обсудили десяток тем. То есть по 3 минуты на каждую тему.

Будет что-то в этом роде и сейчас, потому что Рубио может там выслушать Лаврова, может что-то сказать Лаврову, может даже сказать ему, что вы должны согласиться на прекращение войны на текущей линии фронта, на прекращение ударов по Украине. Или вас ждут такие же последствия, как сегодня. И они будут повторяться постоянно.

И так они и разойдутся, потому что Лавров вообще не является человеком, который принимает какие-то решения. И Рубио не принимает никаких решений.

То есть Рубио может вот так поговорить с Лавровым, потом доложить Трампу, о чем они говорили, но привести это ни к чему не может, потому что разговаривать, понимаете, просто сама вот такая постановка вопроса, что можно разговаривать с агрессором о чем-то...

Вот я не могу себе представить, чтобы, скажем, американские дипломаты где-то в конце 1940-го, в начале 1941 года по какому-то поводу разговаривали с дипломатами нацистской Германии. Так, Соединенные Штаты поддерживали тогда дипломатические отношения с Германией. В Берлине был американский посол, в Вашингтоне – посол нацистской Германии. Но переговоров Соединенные Штаты с Германией не вели.

И позиция Соединенных Штатов была понятна: хотя они и сохраняли тогда все же формальный нейтралитет, не вмешиваясь в ход войны, но считали – и это была официальная позиция – нацистскую Германию агрессором и никаких переговоров с ней не вели, и не пытались оказывать давление на Великобританию, которая была тогда единственной в этот период времени страной в мире, воевавшей с нацистской Германией, с тем чтобы Великобритания заключила с Германией какое-то там так называемое мирное соглашение.

То есть что происходит сейчас, эти контакты с Россией, – это то же самое, как если бы такие контакты происходили с нацистской Германией в конце 40-го, в начале 41-го года.

Ведь они же даже так называемые выборы сейчас проводят, чтобы просто зафиксировать еще и так называемую поддержку своего населения в том, что Путин хочет продолжать. Но создается впечатление, что только Трамп и его ближайшее окружение слепы к этому. Это все-таки неадекватная симпатия, непонимание ситуации или любовь Трампа и его родственников к российским деньгам, как показало дело Кремлева?

Это смесь всего этого. Я думаю, что, кстати, на Келлога и Кушнера очень сильное впечатление производят эти сказки, которые им там Дмитриев рассказывает, наверное, и сам Путин об этих триллионах. Речь шла о 12 триллионах, может, уже и о большем, которые смогут заработать Дональд Трамп, его бизнес-партнеры, его друзья, его семья на так называемых бизнес-проектах в России.

И я думаю, что Келлог и Кушнер действительно воспринимают все это как чистую монету.

Для них эта жажда денег затмевает все. И им вот нужно закончить войну. Потому что они не могут зарабатывать деньги. Вот мне в России обещали 12 триллионов. Они хотят их заработать и не могут.

Это на самом деле позор. Это войдет в учебники истории, которые будут использоваться в американских школах через 10–15–20 лет, именно как такой позорный период в истории американской дипломатии.

Деньги, связи с Россией и этика окружения Трампа

Трамп говорит, что его сын отдаст деньги российскому олигарху, приближенному к Путину. Отдаст или не отдаст – уже не так важно. Важно, что он взял. И насколько эти деньги могли пойти на подкуп не только, ладно, не свадьбы, а вечеринок после свадьбы, как говорит Трамп. Вообще, это тоже многое говорит об уровне этичности семьи Трампа?

Я думаю, что там об этике вообще речи быть не может. Просто они понятия не имеют, что это такое. И в отличие от любителей конспирологических теорий, которые считают, что это гонорар, так сказать, от России за то, что Трамп работает на Россию, на самом деле у них просто такая жажда денег. Им абсолютно все равно, откуда берутся эти деньги. Абсолютно все равно.

Вот кто-то им дает деньги, они их берут. Даже совершенно не задумываются, с чего эти деньги, чьи эти деньги, что за эти деньги могут от них потребовать. Им нужно, чтобы деньги поступали в их карманы.

Я думаю, если там, вот как пишут, 200 тысяч этот Кремлев заплатил... ну да, для сына Трампа это же такой подарок, конечно. Зачем же я буду свои 200 тысяч тратить, если мне дают? Если мне дают, то я беру. Ему абсолютно все равно, откуда эти деньги. Он бы их у черта взял. Он бы их фактически у черта и взял. Там просто нет ни малейшего представления о том, что это такое.

Но все-таки Трамп опасается этого? То есть почему он пошел на откат, если у них не знают, что такое этика, и не гнушаются дружбой с Кремлем, могли бы сказать: "Ну и что, мы взяли эти деньги, так мы хотели"? Но что-то нет.

Я думаю, что Трампу, наверное, посоветовали так сказать. Я не уверен, что эти деньги сын Трампа действительно отдаст. Трампу посоветовали его советники именно из-за предвыборной кампании, потому что, наверное, у них там есть какие-то закрытые опросы, которые показали, что той категории людей, от которых они ожидают, что будут голосовать за республиканцев, это не нравится.

Я думаю, что именно поэтому он и сказал, что ему посоветовали так сказать.

Но как вы думаете, вообще может ли быть много таких дружеских связей? Это может принять более широкие масштабы, будут ли в администрации Белого дома более осторожными в отношении контактов с Путиным?

Я думаю, что нет. Это может произойти в любой момент, это может продолжаться. Это было, это уже все было. Вспомните историю. У Трампа было поместье, которое он продал российскому олигарху Рыболовлеву по цене – я не помню, насколько она превышала рыночную.

То есть просто положил деньги себе в карман. Большие деньги. Он бы ни одного покупателя не нашел, который бы такие деньги заплатил. Потом этот Риболовлев продал эту усадьбу неизвестно кому – там кто-то зарегистрирован в какой-то офшорной зоне – причем продал по рыночной цене, то есть потерял деньги, а эти деньги ушли в карман Дональда Трампа.

И вот так он поступает, все свои деньги он зарабатывает на этом. Ему абсолютно все равно, откуда они берутся. Вот берутся, и ему все равно, что кто-то от него чего-то попросит в обмен на то, что ему дают деньги. Ему это абсолютно все равно.

Это просто показывает, сколько уже было журналистских расследований о том, как он фактически берет деньги, скажем, от богатых арабских стран Персидского залива. Сколько он уже заработал? Там была оценка сенатора Криса Мерфи, он выступал в Сенате, что если Трамп, согласно своей официальной декларации, заработал 200 миллионов за 2025 год, то, по подсчетам Мерфи, фактически он заработал более 6 миллиардов.

И большая часть этих денег пришла откуда-то, непонятно откуда, в обмен на услуги с его стороны как президента. Ему дают деньги, а в ответ что-то от него просят. Либо он дает согласие на то, чтобы экспортировать в Объединенные Арабские Эмираты чипы, используемые в системах искусственного интеллекта, которые оттуда могут попасть в Китай, а ранее их экспорт из Соединенных Штатов был запрещен мерами экспортного контроля.

Вот деньги решают все. Ему абсолютно все равно, откуда они берутся. Идут к нему – и он доволен. А уходят от него – он там, наверное, рыдает, как маленький ребенок, и сжимает кулачки.

Что на самом деле означают подписанные Трампом санкции?

А как далеко зайдут подписанные Трампом "адские" санкции? Против кого, по вашей оценке?

Надо сказать, что адских санкций там нет никаких. Я не понимаю, почему в Украине так любят называть этот законопроект "о адских санкциях". Там нет адских санкций. Там вообще нет никаких новых санкций. Давайте так прямо говорить. Никаких.

Там есть одна очень хорошая вещь, которая является единственной реальной в этом законопроекте, но она очень хороша. Этот закон уже действует, потому что президент его подписал, включив под свою "зонтичную защиту" абсолютно все санкции, которые были введены против России на основании указа Джо Байдена от 15 апреля 2021 года.

А это санкции против, я не знаю, скольких, я думаю, сотен или тысяч российских компаний, российских физических и юридических лиц. Это все санкции, введенные против России за последние пять лет. И теперь ни один президент – ни действующий, ни следующий – не сможет отменить эти санкции без согласия Конгресса в течение пяти лет.

Этот закон будет действовать в течение пяти лет. Вот что реально в этом законе. Это абсолютно реально.

И это очень хорошо, потому что, знаете, на Трампа кто-то может оказать давление, там россияне дают деньги, Путин ему позвонит, скажет: "Дональд, отмени такие-то санкции". А Дональд теперь не сможет отменить эти санкции, потому что ему нужно будет, чтобы Конгресс это одобрил. Конгресс не согласится на отмену каких-либо санкций против России. И поэтому это в данном законопроекте очень хорошо.

Что касается остального, он повторяет санкции, которые уже действуют. То есть это абсолютно такие политические шаги, фактически пропагандистские, потому что ввести санкции против Путина и его министров – да они уже введены, они уже действуют. И не нужно это перечислять еще раз.

Ввести санкции против российского сжиженного газа – они тоже уже действуют. Единственное, что вообще запрещает этот закон, – это любую покупку урана из России. Соединенные Штаты все еще импортируют из России какое-то там небольшое количество урана, кажется. И это едва ли не единственная статья импорта, которая все еще осуществляется, а теперь осуществляться не будет. Ну, это, на самом деле, чисто символично.

Что касается пошлин против стран, являющихся импортерами российской нефти, предусмотренных этим законом, то он дает право президенту ввести эти пошлины.

И когда мы думаем, что вот он теперь может ввести пошлины на импорт из Китая и Индии, то он этого делать не будет. Не будет.

Он уже вводил пошлины на импорт из Китая. Он начал торговую войну с Си Цзиньпином. Он эту войну полностью проиграл. Он отменил эти пошлины. Те, которые он не отменил, отменил затем Верховный суд. Потому что Китай в ответ прекратил экспорт редкоземельных минералов в Соединенные Штаты. Китай в ответ перестал импортировать американскую сою. Это удар по американской высокотехнологичной промышленности. Это удар по американским фермерам.

Вот почему в Айове, например, сейчас идут конкурентные выборы в Сенат. Айова – "красный" штат, а там демократ может выиграть выборы в Сенат. Там Майкл Франкен – кандидат от демократов в Сенат. Потому что там в опросах 50 на 50. Почему? Потому что фермеры очень недовольны политикой Трампа, потому что у них убытки из-за политики Трампа, и в частности из-за того, что Китай в течение долгого времени не импортировал их продукцию.

И поэтому Трамп снова не будет вводить пошлины на импорт из Китая, потому что он понимает, что Китай в ответ нанесет ему очень сильный удар.

Китай и Индия – крупнейшие покупатели российской нефти, если не будет этих пошлин.

Именно так. И против Турции Трамп тоже ничего вводить не будет. Турция также является страной, которая импортирует большое количество российской нефти.

А вот почему многие демократы в Палате представителей голосовали против этого законопроекта? Это нужно объяснить, потому что более 150 из тех, кто проголосовал против, считали, что Трамп может использовать этот закон для того, чтобы ввести пошлины не на импорт из Китая и Индии, а на импорт из Европейского Союза.

Потому что Европейский Союз разрешил Венгрии и Словакии продолжать импортировать российскую нефть. И президент может сказать: "О, да, они же импортеры российской нефти. Значит, я ввожу пошлины против них". Тем более что он вообще пару дней назад сказал, что если Евросоюз предложит Канаде ассоциированное членство, и если он выяснит, что это направлено против Соединенных Штатов, то он вообще запретит торговлю с Европейским Союзом.

То есть, понимаете, остальная часть этого законопроекта, помимо того, что он охватил абсолютно все санкции, введенные за последние пять лет, и ни действующий президент, ни следующий президент не смогут отменить эти санкции в течение пяти лет без согласия Конгресса – остальное там в основном политические декларации. И это механизм, которым Трамп может воспользоваться совершенно неожиданно для всех нас.

Надо сказать, что когда покойный сенатор Грэм и сенатор Блюменталь предложили этот законопроект, это было полтора года назад. Его содержание было совершенно иным. После того как они его предложили, этот законопроект претерпел огромные изменения, потому что его постоянно смягчали, надеясь, что Трампу понравится очередная версия, что он даст согласие на то, чтобы этот законопроект был принят.

И в конечном итоге от первоначальной версии, которая обязывала президента ввести пятисотпроцентные пошлины на импорт из стран, импортирующих российскую нефть, осталось очень мало. Все это исчезло. Сейчас президент имеет право.

Но тем не менее давление на китайские и индийские частные компании, импортирующие российскую нефть, будет, потому что Соединенные Штаты введут не пошлины на импорт из Китая, а санкции конкретно против этих компаний. И это может заставить их задуматься, не сократить ли закупки российской нефти. Это такой политический рычаг, который нельзя игнорировать.

Хотя проблема с нефтью в мире заключается в том, что альтернатив очень мало из-за того, что, опять же, заблокирован Ормузский пролив, заблокирован Баб-эль-Мандебский пролив, не поступает нефть с Ближнего Востока, это примерно 24% нефти, импортируемой различными странами мира. Просто не поступает на рынок.

Почему Трамп ограничивает доступ СМИ в Белый дом?

А почему Трамп фактически уже не оставляет места никаким СМИ, кроме лояльных к себе блогеров, для работы в Белом доме? И насколько это тоже неконституционно вообще, как говорят в CNN, что это нарушение Конституции? Почему же Трамп идет по стопам того анекдота и того, как мы видим такие псевдовыборы в России, и всего остального тоже, такой запрет на плюрализм мнений, называя все СМИ "фейковыми новостями"?

На самом деле, потому что он самовлюбленный человек. Это называется именно нарциссическим расстройством личности. Для него абсолютно неприемлемо, что кто-то его критикует. В любом случае ни CNN, ни NBC, ни Politico не перестанут, несмотря на то, что он не пускает их в Белый дом, освещать его деятельность. Это, во-первых.

Во-вторых, они точно уже в понедельник подадут в суд, и точно суд примет решение в их пользу, потому что да, это нарушение Конституции, это нарушение Первой поправки к Конституции, которая гласит, что свобода слова является абсолютной и безграничной.

И, кстати, объясняет, что такое свобода слова. Свобода слова, например, не то, что мы с вами в эфире разговариваем и говорим, что хотим, а это то, что правительство не может запретить нам делать это, не может заткнуть нам рот и не может нам сказать: "Нет, вы не можете так говорить, или я лишаю вас возможности говорить, потому что вы говорите не то, что мне нравится".

Так вот, Первая поправка к американской Конституции категорически запрещает правительству делать это. И, конечно, у любого судьи просто нет выбора, даже если это идеологически республиканский судья. Просто здесь имеет место нарушение Конституции и все. Здесь не о чем говорить.

А почему он так поступает? Еще раз говорю, что он мстительный человек. Мы уже об этом говорили. Ему не нравится, что эти СМИ освещают его деятельность по-настоящему правдиво, что они очень критично к нему относятся, к его действиям. Он пытается им отомстить.

Вы знаете, он же так поступал еще в свой первый срок в Белом доме. Тогда корреспондент CNN при Белом доме Джим Акоста был лишен аккредитации, и суд ее восстановил, потому что телеканал подал в суд. Суд очень быстро ее восстановил. То же самое произойдет и сейчас.