Должно быть намерение двух сторон: готова ли сегодня Россия к переговорам с Украиной

В последнее время все чаще поднимается вопрос переговоров между Киевом и Москвой о завершении войны. Этот процесс активизировался после Саммита мира в Швейцарии.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, подчеркнув, что разговоры о возможных переговорах ведутся еще с 2022 года. Сегодня ситуация складывается так, что они вышли наружу.

К теме Мирный "план Джонсона – Трампа" и окончание войны: на каких условиях и что с ним не так

"Дух" переговоров распространяется

Сейчас наблюдается большое количество активностей вокруг этого процесса. Уже сформировалось определенное количество мирных планов по завершению войны.

Существует план Виктора Орбана, также Китай подготовил свое видение. Есть совместное заявление Китая и Бразилии. Появились планы, что предлагаются Дональду Трампу. По мнению Леонова, это соревнование относительно того, какое предложение он выберет, если станет президентом.

Поэтому "дух" переговоров распространяется в воздухе, и он появился после первого Саммита мира. Президент Украины тоже отмечает, что, что до конца года состоится второй Саммит мира, и это, очевидно, побуждает все эти активности,

– отметил он.

В то же время, по его мнению, существует вопрос, насколько сейчас вероятны переговоры, ведь для того, чтобы их начать, должно быть намерение двух сторон. А доброй воли одной стороны не хватает.

Сегодня Россия демонстрирует, что она не готова к переговорам. Россияне выдвигают только ультиматумы Украине. Поэтому очевидно сейчас продолжаются предварительные разговоры, рассматриваются предложения и происходит "прощупывание почвы",

– подчеркнул Александр Леонов.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Китай также обсуждал с министром иностранных дел страны Ван И вопросы переговоров. В то же время Кулеба отметил, что "Украина желает и готова" к диалогу с Россией. Однако переговоры должны быть "разумными, содержательными и направленными на достижение справедливого и прочного мира".