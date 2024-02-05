Россия не хочет и не стремится к миру, – Зеленский назвал реальные намерения Путина

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не хочет и не стремится установить мир с Украиной. По словам главы государства, страна-агрессор и ее глава Владимир Путин имеют другие намерения.

Об этом президент Украины рассказал в интервью итальянскому каналу Rai1. Зеленский отметил, что Россия стремится только разрушить наше государство, передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил, почему Россия не хочет мира с Украиной

Отвечая на вопрос о возможности переговоров и процессов мира между Украиной и Россией, глава государства отметил, что нет никакого дисконекта. Однако, по словам главы государства, стоит понимать, как это происходит и какая ситуация с переговорами.

Первое, Россия не хочет мира и не стремится к миру. Для них мир – это проигрыш. Они не готовы ни к какому миру,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что сначала россияне говорили непублично, а сейчас уже напрямую заявляют, что не собираются останавливаться и "не выполнили свою задачу".

"А их задача, я подчеркиваю, – разрушить полностью Украину", – заявил он.

По убеждению Зеленского, через некоторое время Россия может публично заявить, что их задача – разрушить Украину. Ведь так было как с аннексией Крыма, так и с временной оккупацией Донецкой и Луганской областей.

Сначала сказали, что Донбасс и Крым – это Украина, а потом сказали: "Нет, это Россия". Так будет и с этим мирным процессом. Потому что главная задача Путина неизменна: разрушить нас, отобрать независимость, отобрать эту землю, чтобы Украина была частью его России, его империи,

– подчеркнул президент.

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