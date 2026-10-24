Зеленский объявил о новой встрече с представителями Трампа в Европе

Украинская делегация планирует провести переговоры со специальными представителями Дональда Трампа, а также с европейскими партнерами. Встречи состоятся в Европе.

Об этом заявил президент Зеленский в обращении 23 октября.

Что известно о предстоящих встречах Украины и представителей Трампа?

Мы готовим встречи в Европе с представителями президента США, а также с нашими европейскими партнерами. Европа должна быть в дипломатии. Украина всегда привлекает Европу,

– подчеркнул глава государства.

Политик добавил, что надеется на продолжение дипломатических переговоров на следующей неделе.

Напомним, что 20 октября президент Зеленский во главе украинской делегации встретился со спецпредставителями президента Трампа. Темой встречи стали поиски путей для окончания войны в Украине.

С наработанными мирными предложениями на следующий день Стив Виткофф отправился в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.

По итогам этих встреч стороны договорились возобновить мирные переговоры в формате Украина – США – Россия.

Первый раунд должен пройти в начале ноября.

Тем временем Европа тоже хочет присутствовать за столом переговоров. Там уже начали отбирать кандидатов на потенциальные переговоры с Россией.

Союзники решили, что континент должен представлять не один человек, а группа. Среди кандидатур называют премьера Италии Джорджу Мэлони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, премьера Дании Мэтте Фредериксен и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере.