Мы не знали, вернемся ли, – Резников назвал переговоры в Минске наихудшим днем войны

Глава оборонного ведомства Украины дал обширное интервью испанским журналистам. В нем он, среди прочего, констатировал, что переговоры с оккупантами в Минске в 2022 году были самыми трудными после начала широкомасштабной войны.

Глава МО Резников был в составе той же делегации, которая через несколько дней после начала большого вторжения ездила в столицу Беларуси на переговоры с россиянами. Как отметил министр, ему страшно было даже пожать врагу руку.

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Дипломатическая позиция превыше всего

По словам Резникова, ему было тяжело признаться Зеленскому в том, что он испытывал глубокую ненависть к врагу. Чиновник убежден, что это "бесполезная эмоция" во время таких "диалогов".

Вместе с тем для него было важно сохранять "дипломатическую позицию", чтобы спасти как можно больше людей.

Я считаю, что самым плохим днем или тяжелым решением было быть в составе украинской делегации, которая ехала в Беларусь после первых четырех дней войны. Целью было создание гуманитарных коридоров для спасения жизней мирного населения,

– сказал он в интервью La Razon.

Кроме того, Резников констатировал, что благодаря усилиям дипломатов удалось спасти десятки тысяч жизней.

Обратите внимание! В общей сложности, после 24 февраля 2022 года глава МО был на четырех раундах переговоров с оккупантами. Один из них – четвертый – состоялся в Турции.

Как отметил чиновник, во время первых трех встреч украинская делегация не чувствовала себя в безопасности – был страх того, что ее члены могут не вернуться домой.

Контрнаступление и "диалог" с врагом