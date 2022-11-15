Ситуация станет катастрофической, – Данилов посоветовал Кремлю выполнить 10 условий Зеленского

Россия продолжает терпеть поражение на фронте. А это значит, что Кремль рано или поздно вынужден будет выполнить требования Украины. И, как отмечает Данилов, он должен это делать как можно скорее.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия не должна медлить. Если же страна-агрессор не поспешит, то последствия будут значительно хуже. И это несмотря на то, что враг уже несет колоссальные потери в войне.

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Позиция Украины будет ужесточаться

Данилов подчеркнул, что России не следует терять свое драгоценное время. По его словам, продолжение саботирования Кремлем 10 условий мира, озвученных Владимиром Зеленским, будет негативно влиять именно на страну-агрессора. Промедление сделает ситуацию более катастрофической, а позицию нашего государства – более жесткой.

Мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика,

– подчеркнул Данилов.

Украинская формула мира

Во время своего выступления на саммите G20 Владимир Зеленский назвал 10 украинских условий мира. Их он призывает соблюсти Россию, чтобы можно было говорить о подписании мирного соглашения. Речь идет о:

Радиационной и ядерной безопасности. Продовольственной безопасности. Энергетической безопасности. Освобождении всех пленных и депортированных. Выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности и мирового порядка. Выводе российских войск и прекращении боевых действий. Возвращении справедливости. Противодействии экоциду. Недопущении эскалации. Фиксации окончания войны.

В то же время глава государства добавил, что "Минска-3" не будет. По его словам, у России не будет возможности наращивать свои силы. Так что этим необходимо воспользоваться уже и сейчас. Сделать все возможное, чтобы остановить войну, которую развязала страна-агрессор.

Заметим, что резкая позиция Зеленского уже вызвала обеспокоенность среди оккупантов. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на президента Украины. Он отметил, что глава нашего государства срывает переговоры с Россией. Об этом он уже рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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