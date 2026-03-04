Переговоры между Украиной, Россией и США отложены, – СМИ

Следующий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США пока не запланировали. Зеленский ранее выражал надежду, что переговоры пройдут независимо от ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Общественному сообщил источник в украинской делегации.

Состоится ли следующий раунд мирных переговоров?

Сейчас дата и место следующего раунда переговоров между США, Украиной и Россией не определены.

Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет,

– сообщает источник.

Очередной раунд переговоров должен был состояться в промежуток с 5 по 9 марта в Абу-Даби.

Что Зеленский говорил о следующем раунде переговоров?