4 марта, 19:47
Обновлено - 20:02, 4 марта

Переговоры между Украиной, Россией и США отложены, – СМИ

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Следующий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США пока не запланирован.
  • Дата и место проведения трехсторонних переговоров остаются неопределенными.

Следующий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США пока не запланировали. Зеленский ранее выражал надежду, что переговоры пройдут независимо от ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Общественному сообщил источник в украинской делегации.

Состоится ли следующий раунд мирных переговоров?

Сейчас дата и место следующего раунда переговоров между США, Украиной и Россией не определены.

Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет, 
– сообщает источник.

Очередной раунд переговоров должен был состояться в промежуток с 5 по 9 марта в Абу-Даби.

Что Зеленский говорил о следующем раунде переговоров?

  • Президент Украины Владимир Зеленский отмечал СМИ, что переговоры должны были бы состояться в Абу-Даби.

  • В то же время, если из-за войны на Ближнем Востоке они изменят локацию, то, по словам президента, Украина готова вести их в другом месте. Среди вариантов Зеленский называл Турцию и Швейцарию.