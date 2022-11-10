Никакие переговоры не закончили ни одной войны: кто и почему толкает Украину на бессмысленный шаг

Переговоры с Россией – это пустая риторическая фигура, пиар. "Вот, смотрите, мы всегда готовы, а в Украине неадекватны, и за их беспонтовую честь платите вы, американцы и европейцы".

Два мировоззрения одного Запада

К военным реалиям и планам России эта риторка отношения не имеет. США поддерживают эту игру и держат каналы связи с РФ открытыми, хотя отлично понимают, что никаких переговоров в разгар войны быть не может.

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В Европе тоже все понимают, но там больше хвост виляет собакой – российская пропаганда реально влияет на электорат, и это имеет моментальные политические последствия.

Российская "инфекция"

Следует признать, что российские мыслевирусы имеют своих поклонников по всему миру. Ибо официальная российская информационная политика и пропаганда легализуют все возможные теории заговоров, предубеждения, уринотерапию и анальное лечение огурцами с грядки.

Другое дело, что в одних странах уринотерапию легче возвести в ранг государственной политики, в других – сложнее.

О главном Украинцы опасно приблизились к "граблям", которые могут лишить их денег и оружия

Все войны действительно заканчиваются переговорами, но никакие переговоры не закончили ни одной войны.

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