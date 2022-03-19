Переговоры между Украиной и Россией могут длиться несколько недель или дольше, – Подоляк

19 марта 2022 , 08:52
Читати новину українською

Советник главы ОП отмечает, что переговоры между Украиной и Россией могут длиться несколько недель. А может, это будет происходить еще дольше.

Об этом Подоляк заявил во время интервью  Bloomberg TV, сообщает 24 канал. Информация стала известна 19 марта.

К теме Идет тяжело, – Подоляк посоветовал не вмешиваться в переговорный процесс Украины и России

Переговоры между Украиной и РФ могут продолжаться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса,
– сказал советник руководителя ОП.

Подоляк также добавил, что в то же время "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".

Он заявил, что у Украины есть следующие главные требования:

  • прекращение огня;
  • отвод войск;
  • политическое урегулирование войны

Интересно – Сколько россиян поддерживают войну с Украиной: видео

 

Автор: Марта Кушка