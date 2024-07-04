У Зеленского сказали, предлагает ли Россия тайно "мир" Украине

Вопрос так называемых "мирных переговоров" с Россией активно звучит в российском информационном пространстве. Страна-агрессор продвигает их даже не тайно, а открыто.

Однако на самом деле Кремль предлагает Украине капитуляцию, чтобы дальше продолжать убивать украинцев и не быть за это наказанными. Это 24 Каналу отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"Россия совершает преступления геноцида на территории другого государства. Это не о мире. Россия предлагает капитулировать Украине и продолжает настойчиво это делать. Она говорит: "Мы вас убиваем, будем продолжать это делать, даже если вы остановитесь в оборонительной войне, потому что нас за это никто не накажет", – подчеркнул чиновник.

Четыре вещи, которые необходимы России

Смотрите полную версию интервью с Михаилом Подоляком на ютуб-канале 24 Канала в 18 часов.

Михаил Подоляк отметил, что Кремль пытается заставить украинцев отказаться от своих претензий, отдать временно оккупированные территории и зафиксировать свое поражение. Здесь не говорится о "мире", это попытка склонить наше государство к прекращению огня в пользу России, в частности, чтобы избежать наказания за все преступления.

2014 год. Подписаны соглашения с Россией. Что позволили Кремлю сделать после первых Минских соглашений? Накопить дополнительный ресурс на границе и дополнительно атаковать. То есть любые подписанные соглашения – это заморозка конфликта даже в существенно большем масштабе, чем вы можете себе представить,

– объяснил он.

В общем призывом к "мирным переговорам" Россия хочет получить четыре вещи. Первое. Неформальный запрет на удары по территории России. Если вдруг Украина сядет за стол переговоров, то другие страны действительно скажут Украине остановиться и прекратить уничтожать военные объекты врага в приграничье России.

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Второе. Россия хочет получить возможность перебросить гораздо больше ресурса на наши временно оккупированные Россией территории. Таким образом заставить Украину отдать территории, угрожать новыми наступлениями и атаковать еще больше.

Третье. Россия хочет получить возможность проводить масштабные информационные кампании, провоцировать наше государство на переговорных процессах, издеваться над нами и так далее.

"Это то, что они всегда делают в рамках внешней политической концепции. Точно Украина после двух лет готова на это все смотреть спокойно? Потому что Россию начнут поддерживать разные страны нейтрального плана. Россия же будет врать и так далее", – сказал советник главы ОПУ.

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Четвертое. Россия не хочет ни за что платить, не хочет отвечать за масштабные преступления. Одним из принципиальных условий страны-агрессора является добровольная отмена большой части санкций. Россия хочет все получить, не быть наказанной, остаться в таком виде, как сегодня. Максимально агрессивная путинская вертикаль будет продолжать оскорблять страны Балтии, Польшу, страны Восточной Европы, Северной Европы.

Сегодня возле России только Северная Корея, частично Иран. Как только Россия садится за стол переговоров на своих условиях, возле России 20, 30, 40 стран. Ресурсно они начнут активно вкладываться в Россию. Потому что она будет для них зонтиком, они смогут решать свои задачи. Агрессивные задачи на своих территориях,

– предположил Подоляк.