Зеленский назвал условия для мирных переговоров с Россией

Владимир Зеленский высказался относительно условий для мирных переговоров с Россией. Сейчас наше государство воплощает в жизнь два компонента, которые могут привести к миру.

В частности, это сочетание силы на поле боя и дипломатического урегулирования войны с партнерами. Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с главой Словении Наташей Пирц-Мусар, передает 24 Канал.

К теме Зеленский продлил санкции против украинских и российских олигархов: как действуют новые ограничения

Что нужно для переговоров между Украиной и Россией

Украинский глава подчеркнул, что Украина будет решать, когда начинать мирные переговоры с Россией. Но, по словам Зеленского, если бы все зависело только от Украины, то никакой бы войны не было.

К сожалению, Путин захотел этой войны и пока он не хочет ее заканчивать. Дипломатический путь, выбранный Украиной, – это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что Саммит мира прошел, поэтому сейчас Украина вместе с партнерами работает над тремя детальными планами относительно энергетики, продовольственной безопасности и обменов.

"И эти вопросы, я уверен, что мы решим. По крайней мере мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами. Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем",

– отметил Зеленский.

Кроме дипломатии, нужна сила на поле боя

Президент подчеркнул, что в Украине за последнее время действительно увеличилось производство в сфере технологий, дронов, РЭБ, артиллерии, потому что наши солдаты должны быть сильными на поле боя.

Мы хотим как раз мира, но мы должны быть сильными. И поэтому развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных, никого не уважает,

– объяснил украинский лидер.

Президент сообщил, что наше государство разрабатывает две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и мирный план, который уже будет готов в этом году.