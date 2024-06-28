Зокрема, це поєднання сили на полі бою і дипломатичного врегулювання війни з партнерами. Про це президент України заявив на спільній пресконференції з очільницею Словенії Наташа Пірц Мусар, передає 24 Канал.

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Що потрібно для перемовин між Україною і Росією

Український очільник наголосив, що Україна буде вирішувати, коли розпочинати мирні переговори з Росією. Але, за словами Зеленського, якби все залежало тільки від України, то ніякої б війни не було.

На жаль, Путін захотів цієї війни, і поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною – це наша ініціатива, тому що ми жертва в цій війні,

– сказав президент.

Він також підкреслив, що Саміт миру пройшов, тому зараз Україна разом з партнерами працює над трьома детальними планами стосовно енергетики, продовольчої безпеки й обмінів.

"І ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Всі інші пункти формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо",

– зауважив Зеленський.

Окрім дипломатії, треба сила на полі бою

Президент наголосив, що в Україні за останній час дійсно збільшилося виробництво щодо технологій, дронів, РЕБ, артилерії, тому що наші солдати повинні бути сильними на полі бою.

Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними. І тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних нікого не поважає,

– пояснив український лідер.

Президент пояснив, що наша держава розробляє дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і мирний план, який уже буде готовий в цьому році.