Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по урегулированию войны продолжатся в Абу-Даби. В настоящее время стороны согласовывают дату следующего раунда переговоров и условия возможного участия Европейского Союза.

Как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление Ушакова, трехсторонний формат консультаций между представителями Киева, Вашингтона и Москвы по-прежнему действует.

Каковы подробности?

В то же время точные сроки проведения очередной встречи делегаций пока не определены.

Также Ушаков затронул вопрос привлечения европейских стран к переговорному процессу.

По его словам, рассмотрение вопроса об участии представителей Евросоюза станет возможным только тогда, когда Москва получит от Европы конкретные предложения по урегулированию конфликта.

Позиция европейских партнеров по поводу переговоров

Дискуссии вокруг формата участия европейских стран продолжаются уже давно. Ранее дипломаты ЕС неоднократно подчеркивали, что любые долгосрочные договоренности о безопасности на континенте не могут приниматься без прямого участия европейского сообщества.

Несмотря на стремление отдельных западных столиц присутствовать за столом переговоров, российская сторона до сих пор выступала против расширения трехстороннего формата.

Поэтому европейские чиновники координировали свои действия преимущественно в ходе отдельных консультаций с украинской делегацией.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, предыдущий раунд трехсторонних консультаций стартовал в ОАЭ 10 ноября после длительной паузы. Тогда основное внимание участники уделили послевоенным механизмам обеспечения безопасности и гуманитарным вопросам.