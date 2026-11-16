Як повідомляють пропагандистські медіа із посиланням на заяву Ушакова, тристоронній формат консультацій між представниками Києва, Вашингтона та Москви залишається чинним.

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Які подробиці?

Водночас точні терміни проведення чергової зустрічі делегацій поки що не визначені.

Також Ушаков торкнувся питання залучення європейських країн до переговорного процесу.

За його словами, розгляд участі представників Євросоюзу стане можливим лише тоді, коли Москва отримає від Європи конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту.

Позиція європейських партнерів щодо переговорів

Дискусії довкола формату участі європейських країн тривають уже тривалий час. Раніше дипломати ЄС неодноразово наголошували, що будь-які довгострокові домовленості про безпеку на континенті не можуть ухвалюватися без прямого залучення європейської спільноти.

Попри прагнення окремих західних столиць бути присутніми за столом переговорів, російська сторона досі виступала проти розширення тристороннього формату.

Через це європейські посадовці координували свої кроки переважно під час окремих консультацій з українською делегацією.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, попередній раунд тристоронніх консультацій стартував в ОАЕ 10 листопада після тривалої паузи. Тоді головну увагу учасники зосередили на повоєнних безпекових механізмах та гуманітарних питаннях.