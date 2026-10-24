Переговоры между Украиной, США и Россией могут состояться в Абу-Даби или Швейцарии, – СМИ

Следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией может состояться через несколько недель. В числе возможных мест встречи рассматриваются Абу-Даби или Швейцария.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в правительстве США.

Что известно о предстоящих переговорах?

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины, США и России может пройти в Абу-Даби или Швейцарии. По словам собеседника издания, встреча может состояться "через пару недель".

Американский чиновник отметил, что главная цель переговоров – в конечном итоге подготовить условия для встречи на высоком уровне. В то же время до этого еще предстоит проделать значительный объем работы.

Напомним, сенатор США Марко Рубио заявил, что главным вопросом В переговорах о прекращении войны речь идет о Донбассе. Россия стремится захватить часть украинской территории, однако не может достичь этого военным путем, а Украина не соглашается ее отдавать.

Речь идет примерно об 11% территории Украины, которую Россия пытается захватить. Рубио добавил, что позиция Киева связана с защитой суверенитета и долгосрочной безопасности государства.

По его мнению, завершение войны потребует от обеих сторон готовности пойти на определенные уступки. США, по словам госсекретаря, готовы и в дальнейшем выступать посредником в переговорах и работать над поиском путей прекращения боевых действий.

В то же время Владимир Зеленский назвал основные условия для справедливого мира с Россией. Прежде всего это полное прекращение огня, укрепление Сил обороны и гарантии безопасности.