Украина, США и Россия договорились о трехсторонних переговорах в ноябре, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Россия договорились провести в ноябре встречу переговорных групп в трехстороннем формате. Американская сторона получила подтверждение готовности Владимира Путина к таким переговорам, однако место встречи пока определяется.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН Алле Мазур.

Что известно о предстоящих переговорах?

После консультаций в Осло американские представители отправились в Санкт-Петербург, где обсуждали возможность трехстороннего формата с российской стороной.

Мы поговорили с американцами, и американцы поехали в Санкт-Петербург и договорились, что две стороны конфликта, я имею в виду Россию и Украину, готовы к трехсторонней встрече на какой-то территории. Обсуждали Абу-Даби. Это может быть как Ближний Восток, так и Европа, та или иная столица. Но мы договорились, и есть подтверждение от американцев,

– заявил Зеленский.

В то же время Украина также настаивает на участии европейских партнеров в переговорном процессе.

Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам технических групп с участием США и России, однако ожидает от них конкретных результатов. Среди возможных договоренностей – энергетическое перемирие, прекращение ударов по морской и зерновой инфраструктуре, обмен пленными по формуле "всех на всех" или встреча лидеров.

Энергетика, зерно, люди – это конкретика, а встреча на уровне лидеров – это возможность добиться конкретики после нашей трехсторонней встречи. Вот что мы просим и предлагаем. Не требуем, а предлагаем американской стороне,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что ноябрь покажет, действительно ли Россия готова к серьезным переговорам или заявления Владимира Путина являются лишь политическим трюком.

Какие гарантии безопасности нужны Украине?

Зеленский прокомментировал документ с предложениями американской стороны, который специальный посланник президента США Стив Виткофф привез Путину после консультаций в Осло. В нем содержатся различные предложения относительно возможного урегулирования, однако Киев занимает четкую позицию по ключевым вопросам безопасности.

В частности, Украина не соглашается на нейтральный статус государства и ограничение численности или потенциала украинской армии.

Наши гарантии безопасности – это наши гарантии безопасности. Они не могут быть продиктованы российской стороной. Итак, выводы понятны: ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются,

– подчеркнул глава государства.

Он не стал раскрывать все детали документа, сославшись на договоренности с американской стороной. В то же время Зеленский отметил, что Украина готова обсуждать вопросы, касающиеся территорий исключительно на уровне лидеров.