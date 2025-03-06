Переговоры о мире: Зеленский назвал освобождение пленных средством установления базового доверия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении сотрудничества с США и предстоящей встрече. Украинский лидер говорит, что должно произойти обеспечение базового доверия к обстоятельствам, в которых происходят переговоры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение из Офиса Президента Украины о поездке Владимира Зеленского в Брюссель.

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Первые шаги для достижения мира

Во время выступления на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе Владимир Зеленский поблагодарил всех присутствующих лидеров за их поддержку за последние дни и недели. Также он назвал шаги, с помощью которых можно установить мир в Украине.

Одним из них является обеспечение базового доверия в ходе переговоров. В частності, его можно достигнуть, если между странами состоится обмен пленными.

Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире против войны – всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают. Освобождение пленных может стать средством установления базового доверия,

– сказал президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что вопрос завершения войны в Украине нельзя обсуждать без ее присутствия.

Президент добавил, что все должны убедиться, что войну в Украине начала именно Россия, и она признает необходимость ее завершения. Страна-агрессорка может довести свою готовность к миру двумя путями: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру и прекращением военных операций в Черном море.

Добавим, что команды Украины и США возобновили совместную работу. На следующей неделе может пройти их встреча, которая, по мнению Владимира Зеленского, будет содержательной.