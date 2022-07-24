Арестович предположил, при каких условиях Украина и россия начнут переговоры относительно Крыма

Украина и россия могут начать переговоры о возвращении Крыма в состав нашего государства. Это же касается всей территории украинского Донбасса. Однако это дипломатическое развитие событий возможно только при определенных обстоятельствах.

Подробнее необходимые предпосылки описал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним в "Радио Чикаго". Кстати, за несколько дней до этого советник также предположил, когда россияне потеряют способность наступать.

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Нам нужна ослабленность россиян на поле боя

Советник акцентировал на том, что сейчас цель Украины и наших партнеров неизменна – военное поражение россии на нашей территории. Наше государство стремится освободить все свои территории без исключений.

Есть единственный сценарий, когда я могу это предположить (переговоры – 24 канал), чисто теоретически. Когда мы выбьем российские войска на границы, которые были 24 февраля и под ними останется часть Донбасса и часть Крыма, на этом этапе мы можем перейти к политико-дипломатическому пути возвращения территорий,

– сказал Арестович.

Базовым условием начала переговоров должна быть максимальная ослабленность российских войск. Однако Арестович подчеркнул, что в любом случае соответствующие решения будет принимать именно президент.

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