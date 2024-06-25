Останутся три шага, – Кулеба сказал, с чего начнутся переговоры с ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за два года прошла путь от предоставления статуса кандидата до начала переговоров. Министр пояснил, что это рекорд.

Глава Министерства иностранных дел заверил в эфире телемарафона, что ни одна другая страна, которая шла к членству в ЕС, так быстро этот путь не проходила. Ведь 25 июня 2024 года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет 24 Канал.

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Что сказал Кулеба о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

И почти день в день. Потому что вспомните – 23 июня 2022 года нам дали статус кандидата, а 25 июня 2024 года у нас уже открываются переговоры,

– пояснил Кулеба.

Он добавил, что атмосфера 25 июня в зале будет чрезвычайно историческая и торжественная, если добавить, как мы кровью, потом и слезами выстрадали право на членство в ЕС.

Глава МИД Украины объяснил, что есть переговорные рамки со стороны ЕС и со стороны Украины. По словам Кулебы:

25 июня будет инаугурационная часть;

потом каждый кластер (их шесть) будет отдельно открываться, закрываться. В частности, каждый будет работать в своей области, чтобы приводить законодательство Украины в соответствие стандартам ЕС по каждому блоку.

Но главное, чтобы все понимали – до завершения переговоров, до вступления, до того дня, когда Украина станет полноправным членом ЕС останется 3 шага. То есть мы буквально в 3 шагах после переговоров от членства в Европейском Союзе. Это, без преувеличения – событие глобального значения для Европы,

– заявил Кулеба.

По его словам, далее:

после того, как завершатся переговоры, комиссия должна выдать свое заключение о том, что переговоры завершили успешно и Украина достигла соответствия критериям вступления;

после этого принимается решение о подписании соглашения о вступлении Украины в ЕС;

третий этап – ратификация соглашения парламентами стран-членов.

После этого – мы в Европейском Союзе. Поэтому есть очень сильная мотивация по разным причинам. Но, в частности, из-за того, что близко цель – мотивация Украины двигаться быстро,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Министр объяснил, что прогнозы относительно времени вступления делать некорректно. Также подтвердил, что переговоры не являются простой историей, ведь каждую главу закрывают консенсусным решением всех стран-членов.

Дмитрий Кулеба сказал, что не только в Украине, но и в ЕС есть мотивация двигаться вперед. Ведь Евросоюзу также нужна Украина, потому что это рынок, это новая возможность для инвестиций, для развития производств и торговли.

Кстати, Евросоюз утвердил переговорную рамку с Украиной. Она определяет формат и порядок переговоров о вступлении Украины в ЕС.