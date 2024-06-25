Останутся три шага, – Кулеба сказал, с чего начнутся переговоры с ЕС

25 июня 2024, 00:08
Читати новину українською

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за два года прошла путь от предоставления статуса кандидата до начала переговоров. Министр пояснил, что это рекорд.

Глава Министерства иностранных дел заверил в эфире телемарафона, что ни одна другая страна, которая шла к членству в ЕС, так быстро этот путь не проходила. Ведь 25 июня 2024 года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет 24 Канал.

Смотрите также Украина и ЕС могут подписать гарантии безопасности на этой неделе, – высокопоставленный чиновник ЕС

Что сказал Кулеба о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

И почти день в день. Потому что вспомните – 23 июня 2022 года нам дали статус кандидата, а 25 июня 2024 года у нас уже открываются переговоры,
– пояснил Кулеба.

Он добавил, что атмосфера 25 июня в зале будет чрезвычайно историческая и торжественная, если добавить, как мы кровью, потом и слезами выстрадали право на членство в ЕС.

Глава МИД Украины объяснил, что есть переговорные рамки со стороны ЕС и со стороны Украины. По словам Кулебы:

  • 25 июня будет инаугурационная часть;
  • потом каждый кластер (их шесть) будет отдельно открываться, закрываться. В частности, каждый будет работать в своей области, чтобы приводить законодательство Украины в соответствие стандартам ЕС по каждому блоку.

Но главное, чтобы все понимали – до завершения переговоров, до вступления, до того дня, когда Украина станет полноправным членом ЕС останется 3 шага. То есть мы буквально в 3 шагах после переговоров от членства в Европейском Союзе. Это, без преувеличения – событие глобального значения для Европы,
– заявил Кулеба.

По его словам, далее:

  • после того, как завершатся переговоры, комиссия должна выдать свое заключение о том, что переговоры завершили успешно и Украина достигла соответствия критериям вступления;
  • после этого принимается решение о подписании соглашения о вступлении Украины в ЕС;
  • третий этап – ратификация соглашения парламентами стран-членов.

После этого – мы в Европейском Союзе. Поэтому есть очень сильная мотивация по разным причинам. Но, в частности, из-за того, что близко цель – мотивация Украины двигаться быстро,
– заявил Дмитрий Кулеба.

Министр объяснил, что прогнозы относительно времени вступления делать некорректно. Также подтвердил, что переговоры не являются простой историей, ведь каждую главу закрывают консенсусным решением всех стран-членов.

Дмитрий Кулеба сказал, что не только в Украине, но и в ЕС есть мотивация двигаться вперед. Ведь Евросоюзу также нужна Украина, потому что это рынок, это новая возможность для инвестиций, для развития производств и торговли.

Кстати, Евросоюз утвердил переговорную рамку с Украиной. Она определяет формат и порядок переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Автор: Діана Квасневська