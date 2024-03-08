Украина выполнила дополнительные рекомендации Еврокомиссии необходимые для старта переговоров о вступлении

Для нашего государства является важным вступление в Евросоюз. Так, стало известно, что Украина выполнила те дополнительные рекомендации Еврокомиссии, которые были необходимы, чтобы начать переговоры о вступлении.

Украина завершила выполнение четырех рекомендаций, которые получила от Еврокомиссии в ноябре прошлого года. Об этом заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов в ходе дискуссий в аналитическом центре Bruegel, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Украина выполнила дополнительные рекомендации Еврокомиссии

По словам Ченцова, о своих достижениях Украина уже сообщила Еврокомиссии. Теперь, Киев ждет действий со стороны Евросоюза.

Ожидается, что Комиссия предоставит отчет, подготовит доклад, который будет представлен Совету, и мы начнем переговоры как можно скорее,

– сказал Ченцов.

Вместе с тем, Украина ждет переговорные рамки от Еврокомиссии, которые должен утвердить Совет ЕС. В ходе дискуссии посол ЕС при Украине Катарина Матернова отметила, что Киев очень хорошо подготовился к тому этапу, где находится сейчас. Она выразила надежду, что среди государств-членов и в дальнейшем будет сохраняться консенсус относительно дальнейших действий в направлении расширения ЕС.

"Декабрьский саммит дал зеленый свет для начала переговоров, но перед этим мы должны иметь отчет о выполнении четырех шагов, после этого – принятия переговорных рамок, далее – первая межправительственная конференция и только после этого начнутся сами переговоры", – объяснила Матернова.

Согласно словам дипломата, переговорный процесс не будет легким и может быть порой неприятным, но к этому надо быть готовыми.

Какие условия для начала переговоров

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении, после того, как Украина: