12 государств ЕС призвали начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой уже в июне

Более десятка государств Европейского союза призвали начать переговоры о вступлении с Украиной. Также речь идет и о Молдове.

Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо с призывом к Совету Европейского Союза способствовать прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. По состоянию на сегодня там председательствует Бельгия.

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Необходимо начать переговоры

Письмо подписали еще 11 государств-членов Евросоюза: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия

В нем указано, что подписанты высоко оценивают "шаги, сделанные бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС". Кроме этого, они подчеркивают необходимость мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС к полноправному членству.

Подписанты считают, что Совет ЕС должен не позднее июня утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы. ЭТО даст возможность созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.

Почти все страны ЕС выступили за открытие переговоров о вступлении Украины, – источники