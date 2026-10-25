Охота за активами "Лукойла": экономист раскрыл истинную цель визитов людей Трампа в Россию

Вместо мира – нефть: реальная цель визитов людей Трампа в РФ

Особое внимание аналитик уделил тайным визитам представителей окружения Трампа в Москву. В частности, речь идет о поездках Стива Виткоффа и зятя экс-президента Джареда Кушнера. По мнению Пендзина, эти встречи преследуют исключительно коммерческую цель, например – покупку зарубежных активов российского "Лукойла".

Трамп на данный момент активно превращает политическое влияние в свои материальные доходы. Все эти переговоры служат ширмой, за которой скрывается желание продвинуть собственный бизнес,

– заявил гость эфира.

Экономические уступки в отношении российского дизельного топлива, которые лоббируют в США, существенно не пополняют бюджет агрессора из-за ничтожных объемов. Однако такие действия опасны тем, что фактически легитимизируют Владимира Путина на международной арене. В то же время главные проблемы США и рост цен на нефть связаны не с Украиной, а с провалом американской политики в Персидском заливе.

"Мертворожденный фонд": почему американские инвестиции сейчас являются мифом

Анализируя идею создания Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, экономист подчеркнул, что проект не имеет реальной экономической основы. В условиях активных боевых действий и блокировки черноморских портов привлечение новых частных инвестиций маловероятно, поэтому такая инициатива остается лишь формальностью на бумаге.

Это немного мертворожденный фонд, который скорее должен был понравиться Трампу, чем принести какую-то экономическую выгоду. Сейчас это не более чем бумага на бумаге,

– убежден Олег Пендзин.

Анализируя призывы США к возобновлению трехсторонних переговоров, экономист подчеркнул, что серьезных результатов в плане прекращения войны ожидать не стоит. Позиции Украины и России слишком противоречивы, поэтому на данный момент такие контакты полезны лишь для решения гуманитарных вопросов и обмена пленными.

Влияние выборов в США и экономический фактор

Что касается выборов в Конгресс США, которые состоятся уже 3 ноября, эксперт прогнозирует поражение республиканцев в Палате представителей. Если демократы получат контроль и над Сенатом, следующие два с половиной года своего срока Трамп будет вынужден посвятить защите от следственных комиссий и внутриполитической борьбе.