Готовится принятие непростого компромисса, – аналитик о переговорах с Россией

Переговоры о прекращении войны сводятся к компромиссам в ущерб интересам Украины, которые Запад и Россия пытаются представить как взаимоприемлемое решение. В то же время путинская элита расколота в своих взглядах на продолжение и замораживание войны.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок пояснил 24 Каналу, что наиболее вероятным сценарием остается замораживание конфликта по линии фронта без подписания мирного соглашения.

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Почему Запад не спешит заставлять Путина идти на мир?

То, что сейчас называют "компромиссом", на самом деле является уступками исключительно со стороны Украины – территория, язык, церковь – в то время как Россия ничем не жертвует. При этом решение в Москве принимает не один Путин, а вся элита, которая расколота, что делает ситуацию непредсказуемой.

Зеленский подтвердил то, о чем мы, как аналитики, говорили уже 2 года назад. Ситуация до сих пор не сдвинулась с места, и логичный вопрос – почему? Ответ прост: фактор США и Европы. Потому что это территориально наша война, хотя по своим интересам она затрагивает гораздо больше игроков. Европа и США хотят заморозки войны, но на выгодных для себя условиях,

– сказал Клочок.

По мнению аналитика, заставить Путина остановиться может европейское давление, но Европа намеренно не спешит его усиливать, действуя в собственном стратегическом темпе. Однако Россия уже сейчас строит новые военные базы у границ Финляндии и стран Балтии на 100–120 тысяч военных, и очевидно — не для учений, а для возможной агрессии против Северной Европы.

После аннексии Крыма Европа продолжала покупать российский газ и нефть, вернула Россию в ПАСЕ – вместе с депутатами от оккупированного Крыма, – и все это воспринимали как норму.

Где проходит грань компромисса между миром и уступками России?

"Путин, возможно, и согласится на остановку по линии фронта – но главный вопрос: что получит Россия взамен?" – пояснил Клочок.

Аналитик отметил, что ответа на то, что готова отдать Украина, пока нет – это решает власть. Известно лишь, что европейцы передали Путину некий план, согласованный с Зеленским в Лондоне 7 июня, но публично озвучили лишь принцип прекращения огня.

При этом символическая встреча украинского и российского омбудсменов – явно не случайна, и, по мнению Клочка, свидетельствует о том, что общество уже готовят к болезненной теме нормализации отношений с Россией.

Большинство украинцев готовы к остановке по линии фронта, но не к передаче территорий. Компромисс может выглядеть так: спорные земли признают нейтральными, но Россия будет настаивать на присутствии там своих войск. Все это будут подавать как "гибридное решение". Прецеденты есть – Корея до сих пор живет без мирного соглашения, Россия и Япония тоже. Поэтому я не исключаю, что Украина может стать еще одним таким замороженным конфликтом в современной истории,

– сказал Клочок.

Какова может быть цена замораживания войны в Украине: смотрите в видео

Что еще известно о мирных переговорах по войне в Украине?

Несмотря на попытки Киева добиться прямых переговоров благодаря военным успехам и ударам с большого расстояния, Кремль продолжает отказываться от диалога с Зеленским, поскольку признание его легитимным опровергло бы главное оправдание российского вторжения.

Москва пытается манипулировать переговорным процессом, продвигая удобных посредников вроде Шредера, тогда как эксперты считают, что реальная готовность России к переговорам возможна лишь под давлением длительных санкций, военных неудач и политической изоляции, которые в конечном итоге могут заставить Кремль согласиться на диалог с участием европейских лидеров.