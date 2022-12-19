Не только участие в войне: разведка рассказала о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

В разведке рассказали, чего хочет добиться Путин от Лукашенко. И это не только участие в войне с Украиной.

Россия хочет усилить свою ослабленную армию посредством сотрудничества с Белоруссией. Об этом во время единственного телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Что хочет Россия от Беларуси

Юсов сказал, что на переговорах в Минске Россия пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей ослабленной российской армии.

Кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно многое теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух президентов,

– сказал он.

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