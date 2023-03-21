"Кислое лицо Путина объясняет все": о чем договорились лидеры Китая и России

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву с трехдневным визитом. Однако российский диктатор вряд ли получил от встречи то, что ожидал.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, чтобы полностью оценить результаты визита Си Цзиньпина в Россию, нужно дождаться завершения его поездки.

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Однако уже сейчас ясно, что российский диктатор не очень доволен результатами переговоров.

"У Путина было достаточно кислое лицо, когда он говорил, мол, "мы ваш план изучим и подумаем, как его можно воплотить". Это указывает на то, что вряд ли Путин полностью получит то, что хочет", – отметил Тизенгаузен.

Чего Путин хочет от Си Цзиньпина

По словам политтехнолога, российский диктатор возлагал большие надежды на переговоры с Си Цзиньпином.

Путин хочет оружие, которым сможет победить в войне против Украины. Ведь все уже сейчас понимают, что российское оружие и армия ни к какой победе Россию не приведут.

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он отметил, что Китай часть переговоров проводит кулуарно. Именно поэтому 20 марта Си Цзиньпин вместе с Путиным уединились для разговора, который длился около 4 часов.

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Предоставит ли Китай оружие России

Тизенгаузен считает, что Си Цзиньпин не пойдет на то, чтобы поставлять оружие России.

"Никаких прямых выгод для Китая, кроме как усилить свою роль в противостоянии с США, здесь нет", – отметил политтехнолог.

Однако, поставляя оружие Кремлю, Пекин может попасть под международные санкции от ЕС и США. Вряд ли это нужно Китаю.

Максимум, на что может надеяться Путин, – это снабжение от Китая определенными товарами двойного назначения. Да и то, в обход санкций через Беларусь или другие страны,

– сказал Тизенгаузен.

Он добавил, что даже такие действия достаточно опасны для Пекина. Китай же не готов рисковать рынками Европы и США ради того, чтобы Россия получила хотя бы какие-то очертания победы.

Что получил Си Цзиньпин в Москве

21 марта российский диктатор заявил, что Россия готова переходить на расчеты в китайских юанях в торговле с другими странами. В частности, Кремль выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Это именно то, зачем Си приезжал в Россию – дожать Путина исключительно в собственных экономических интересах.

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он отметил, что лидеру Китая на самом деле не пришлось прилагать особых усилий, чтобы добиться своего.

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