Путин будет вынужден согласиться: как Трамп может начать переговоры о войне

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин проявил инициативу и хочет с ним поговорить. Сейчас новоизбранный президент находится в значительно лучшем положении, чем российский диктатор.

Таким мнением с 24 Каналом поделился эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, заметив, что Путин понимает, что может потерять шанс на общение с Трампом. Тогда установить хоть какой-то контакт будет трудно.

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Как Трамп может повлиять на Путина

Сейчас многие говорят, что Трамп может пойти на уступки России. На самом деле это не характерно для такого политика и поводов для этого тоже нет. Он наоборот может начать с угроз, с радикальных позиций и очень долго их придерживаться.

С экономической точки зрения Трамп не имеет никакого интереса, чтобы снимать с россиян санкции. Его ключевым нарративом во время выборов было бурение собственного сырья. Именно на это он делает большую ставку. Поэтому у Путина нет ничего, чтобы экономически "продать" новому американскому президенту.

По геополитике, то Трамп заявлял, что Европа вместе с Америкой должны наложить на Китай санкции, чтобы тот принудил Россию к переговорам. Если Трамп уступит Путину, то покажет слабость не перед Москвой, а перед Пекином,

– отметил Александр Краев.

Третья величина – политически-психологическая. Он не начинает переговоры со слабой позиции. Это особенность его характера и методов работы.

Может ли Путин послушать

Россия продолжает придерживаться риторики якобы все идет по плану и переговоры им не нужны. На самом деле это делается для того, чтобы скрыть собственную слабость, которая является очевидной.

Если мы посмотрим на состояние российской экономики, на состояние рубля, который худший за последние 35 лет, то четко увидим, что страна-агрессор не справляется с нагрузками военного времени. Даже американские аналитики подтверждают, что российская армия не может наверстывать те потери, которые несет,

– подчеркнул Александр Краев.

Хотя россияне сейчас имеют инициативу, но не смогут долго ее удерживать. Новые санкции против теневого флота, усиление других ограничений указывают на то, что Китай и Индия, которые являются ключевыми партнерами России, – не готовы так долго ее поддерживать.

"Мне кажется, что ситуация с российской экономикой – это первоочередная причина, которая должна была бы заставить Путина согласиться на начало переговоров", – добавил Александр Краев.

Как Трамп сейчас видит войну

Вероятно, его понимание достаточно ограничено, ведь до недавнего времени он заявлял, что мира можно достичь за очень короткий срок. Теперь даже его команда говорит, что что минимум 100 дней понадобится для формирования предварительных позиций.

Во время выборов он сказал, что хочет остановить все войны. Это не означает подписать мирное соглашение – это означает прописать прекращение огня, выйти на начало переговоров при условии, что на линии фронта перестанут стрелять. Трамп может попытаться "продать" это как победу,

– подчеркнул Александр Краев.

Похожий сценарий он реализовал во время первой каденции. Речь идет об Авраамовых соглашениях, которые должны были нормализовать отношения между Израилем и ОАЭ. Их подавали как уникальный исторический прогресс, но все договоренности рассыпались через несколько месяцев после ухода Трампа от власти. Они были лишь показательным прекращением огня.