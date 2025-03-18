У Трампа осталась последняя и самая большая карта против Путина, – генерал США в отставке

Владимир Путин продолжает запугивать Украину и Запад с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. До сих пор он не изменил своей тактики и пытается давить даже на Дональда Трампа.

Для этого российский диктатор готов использовать все военные инструменты. Таким мнением с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон, добавив, что также будут дипломатические попытки запугать Трампа.

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Какой козырь имеет Трамп

Глава Кремля готов на все, чтобы предотвратить создание единого фронта не только между Соединенными Штатами и Украиной, но и Европой. Впрочем Трамп не собирается уступать и готов действовать жестко, занимать решительные позиции во время переговоров с Путиным.

Подтверждением того, что президент США придерживается очень жесткой позиции с военной точки зрения является то, что Украине снова предоставляют военную помощь и разведданные. Более того, Соединенные Штаты имеют более 3 миллиардов долларов военного потенциала, которые могли бы предоставить Украине.

Важно и то, что Трамп отменил исключения, которые позволяли Европе торговать нефтью и газом с Россией. На этом оккупанты зарабатывали очень большие средства.

Главная карта, которую Трамп должен разыграть, – экономическая, где ЕС и европейские страны больше не могут заключать нефтегазовые сделки с Путиным и Россией. Это нанесет финансовый ущерб Путину, и Трамп это знает,

– подчеркнул Ричард Ньютон.

Путин хочет получить преимущество до переговоров

Российский диктатор пытается получить как можно больше территорий перед началом настоящего переговорного процесса. Всем известно, что Путину нельзя доверять. Он поймет только силу и единый фронт США, Украины и Европы.

Я вижу более сплоченную позицию между США и Украиной, а также Европой. Путин это поймет, но я думаю, что то, что действительно повлияет на него, напугает и заставит сесть за стол переговоров – это экономические и финансовые проблемы,

– подчеркнул генерал-лейтенант ВВС США в отставке.

В ближайшие месяцы Россия может столкнуться с серьезными проблемами в экономике. Если при этом Путин увидит сильную позицию США по санкциям, особенно тех, касающихся продажи нефти и газа, – эффект будет существенным.