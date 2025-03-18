Для цього російський диктатор готовий використати всі військові інструменти. Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон, додавши, що також будуть дипломатичні спроби залякати Трампа.

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Який козир має Трамп

Очільник Кремля готовий на все, щоб запобігти створенню єдиного фронту не тільки між Сполученими Штатами та Україною, а і Європою. Втім Трамп не збирається поступатися і готовий діяти жорстко, займати рішучі позиції під час переговорів з Путіним.

Підтвердженням того, що президент США дотримується дуже жорсткої позиції з військового погляду є те, що Україні знову надають військову допомогу та розвіддані. Ба більше, Сполучені Штати мають понад 3 мільярди доларів військового потенціалу, які могли б надати Україні.

Важливо й те, що Трамп скасував винятки, які дозволяли Європі торгувати нафтою і газом з Росією. На цьому окупанти заробляли дуже великі кошти.

Головна карта, яку Трамп повинен розіграти, – економічна, де ЄС та європейські країни більше не можуть укладати нафтогазові угоди з Путіним і Росією. Це завдасть фінансових збитків Путіну, і Трамп це знає,

– наголосив Річард Ньютон.

Путін хоче здобути перевагу до переговорів

Російський диктатор намагається здобути якнайбільше територій перед початком справжнього переговорного процесу. Усім відомо, що Путіну не можна довіряти. Він зрозуміє тільки силу та єдиний фронт США, України та Європи.

Я бачу більш згуртовану позицію між США та Україною, а також Європою. Путін це зрозуміє, але я думаю, що те, що справді вплине на нього, налякає і змусить сісти за стіл переговорів – це економічні та фінансові проблеми,

– підкреслив генерал-лейтенант ВПС США у відставці.

У найближчі місяці Росія може зіткнутися з серйозними проблемами в економіці. Якщо при цьому Путін побачить сильну позицію США щодо санкцій, особливо тих, що стосуються продажу нафти й газу, – ефект буде суттєвим.