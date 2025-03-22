Трамп хотел это услышать: чем завершились переговоры России и США

Россия и США якобы договорились, что есть мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Но у любого соглашения должны быть четкие параметры и ответственность за их несоблюдение.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что слова о том, что Владимир Путин якобы согласился и отдал приказ военным еще ничего не означают. Ведь параметров соглашения нет.

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Что предусматривал "американский сценарий" мира

Даже в соглашении по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которое заключили с террористами ХАМАС, было понимание, о чем именно говорится. Были определены объекты, по которым нельзя бить, время, когда договоренности вступают в силу. В случае Украины все сводится исключительно к устным заявлениям.

Если детали соглашения не названы, то вполне вероятно, что его даже не было. Есть только определенное общее согласие, но нет нотариального соглашения. В таком случае боевые действия продолжаются,

– отметил Давид Шарп.

Важно установить технические условия. Ведь стало очевидно, что от полного 30-дневного прекращения огня Владимир Путин отказался. Поэтому надо определить, куда нельзя бить, запускать самолеты и дроны. Это одни из ключевых технических параметров.

Нужно четкое понимание, что именно обе стороны считают энергообъектами, распространяются ли договоренности на гражданскую инфраструктуру, в какой день Украина и Россия начнут придерживаться соглашения. Об этом теоретически можно договариваться,

– добавил военный обозреватель из Израиля.

В общем то, что Трамп называет соглашением, может предусматривать много других моментов: создание буферной зоны, размещение миротворцев. Но пока говорится лишь о первоочередных шагах. Украина на них согласилась, ведь делегация из Киева ехала на переговоры с предложением об отказе от ударов по некоторым типам тыловых объектов.

Но Трамп хотел услышать о прекращении огня на всей линии боестолкновения. Это был американский сценарий. Марко Рубио даже сказал, что переговоры о "большой сделке" будут более эффективными, если обе стороны на 30 дней остановят огонь,

– подчеркнул Давид Шарп.

Пока до этого очень далеко из-за позиции России. Путин хотел получить что-то взамен. Теперь многое зависит от позиции США – будут ли они давить на Украину, или все-таки на Россию. Если не будет давления на главу Кремля, то предпосылок для прекращения огня также не стоит ждать.

Заметим, представители США 24 марта проведут встречи с украинской и российской сторонами. Они отправили в Саудовскую Аравию свои технические группы. По мнению Владимира Зеленского, было бы хорошо, чтобы встреча завершилась результативно, но уверенности в этом пока нет.