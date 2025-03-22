Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що слова про те, що Владімір Путін нібито погодився і віддав наказ військовим ще нічого не означають. Адже параметрів угоди немає.

До теми Переговори Трампа й Путіна: про що домовилися та як на це впливають події на Близькому Сході

Що передбачав "американський сценарій" миру

Навіть в угоді щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході, яку уклали з терористами ХАМАС, було розуміння, про що саме мовиться. Були визначені об'єкти, по яких не можна бити, час, коли домовленості набирають чинності. У випадку України все зводиться виключно до усних заяв.

Якщо деталі угоди не названі, то цілком ймовірно, що її навіть не було. Є лише певна спільна згода, але немає нотаріальної угоди. У такому випадку бойові дії продовжуються,

– наголосив Давид Шарп.

Важливо встановити технічні умови. Адже стало очевидно, що від повного 30-денного припинення вогню Владімір Путін відмовився. Тому треба визначити, куди не можна бити, запускати літаки й дрони. Це одні з ключових технічних параметрів.

Потрібне чітке розуміння, що саме обидві сторони вважають енергооб'єктами, чи розповсюджуються домовленості на цивільну інфраструктуру, в який день Україна та Росія почнуть дотримуватися угоди. Щодо цього теоретично можна домовлятися,

– додав військовий оглядач з Ізраїлю.

Загалом те, що Трамп називає угодою, може передбачати багато інших моментів: створення буферної зони, розміщення миротворців. Але поки мовиться лише про першочергові кроки. Україна на них погодилась, адже делегація з Києва їхала на переговори з пропозицією про відмову від ударів по деяких типах тилових об'єктів.

Але Трамп хотів почути про припинення вогню на всій лінії боєзіткнення. Це був американський сценарій. Марко Рубіо навіть сказав, що переговори про "велику угоду" будуть ефективнішими, якщо обидві сторони на 30 днів зупинять вогонь,

– підкреслив Давид Шарп.

Поки до цього дуже далеко через позицію Росії. Путін хотів отримати щось натомість. Тепер багато залежить від позиції США – чи тиснутимуть вони на Україну, чи все-таки на Росію. Якщо не буде тиску на очільника Кремля, то передумов для припинення вогню також не варто чекати.

Зауважимо, представники США 24 березня проведуть зустрічі з українською та російською сторонами. Вони відрядили до Саудівської Аравії свої технічні групи. На думку Володимира Зеленського, було б добре, щоб зустріч завершилась результативно, але впевненості в цьому поки немає.