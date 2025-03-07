Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час вечірнього звернення 7 березня.

До теми Трамп цинічно відповів, від чого залежатиме подальша підтримка України

Що Зеленський сказав про прагнення України до миру

Володимир Зеленський зазначив, що масований удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних об'єктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну.

Україна готова до миру якнайшвидше – ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки й до надійного та тривалого миру,

– сказав президент.

Він також подякував усім, хто допомагає Україні, а також підтримує нашу державу, наших людей, нашу оборону і просто правду.

До слова, Дональд Трамп заявляв 7 березня, що якщо Україна не захоче врегулювати конфлікт з Росією мирним шляхом, то США вийдуть з нього. Президент Сполучених Штатів також зазначив, що призупинив допомогу, щоб "зупинити війну".