Это уже позитив, – генерал армии назвал важное достижение разговора Путина и Трампа

После телефонного разговора с Владимиром Путиным стало точно понятно, что Дональд Трамп пошел по пути поощрения диктатора к миру. Он предлагал ему снятие изоляции, возможность общаться с остальным миром, если тот согласится на завершение войны.

Сейчас у Путина есть перспективы снятия санкций, окончания войны. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что европейцы также могут снять свои ограничения, если война закончится.

Смотрите также К сожалению, статус-кво не изменился, – в ОП оценили переговоры Трампа и Путина

Что стало позитивом во время разговора

Определенные варианты поощрения Путина мы слышим постоянно. Но также были сообщения об энергетических санкциях, о предоставлении Украине нового оружия, если мирный процесс остановится по вине России. Однако, сейчас это больше похоже на намеки. Все-таки большую ставку Трамп делает на поощрение, экономическую выгоду, восстановление коммуникации.

Как известно, Путину представили план из 22 пунктов, которые перед тем согласовали США и Украина. Первым пунктом было прекращение огня. Скорее всего, это не обсуждали во время телефонного разговора, но к ним должны вернуться рабочие группы Украины и России. Это дает надежду, что ситуация будет развиваться.

"Пока процесс пошел в направлении того, чтобы развернуть активную работу на уровне групп высокого уровня. Прежде всего со стороны Украины и России. Я считаю, что это позитив. Но Путин думает, что он все-таки доминирует над позицией Трампа и может ему что-то навязывать", – подчеркнул генерал армии.

"Красная линия" для Трампа

Известно, что во время встречи в Стамбуле Россия выдвинула условия, которые неприемлемы для Украины. Говорилось об отказе от наших территорий. Теперь Путин встал перед серьезной дилеммой: отправлять переговорные группы, чтобы они о чем-то договаривались, или просто продолжать войну, пытаться захватить все области.

Я думаю, что мы дойдем до фазы, когда все увидят, что Россия не только нарушает режим прекращения огня, но и игнорирует любые договоренности, затягивает процесс. Это будет "красной линией" для Трампа,

– сказал Николай Маломуж.

Поэтому можно надеяться на усиление давления на Россию во всех секторах: экономическом, финансовом, энергетическом. Только такой общий пакет сможет дожать главу Кремля и заставить его пойти на конструктивные шаги.

К слову, после телефонного разговора Трампа с Путиным, в Кремле заявили, что конкретных сроков для подписания "меморандума" с Украиной нет. Текст должны сформулировать Украина и Россия. Представитель Путина напомнил, что России важно "устранить первопричины конфликта".