Зараз у Путіна є перспективи зняття санкцій, закінчення війни. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що європейці також можуть зняти свої обмеження, якщо війна закінчиться.

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Що стало позитивом під час розмови

Певні варіанти заохочення Путіна ми чуємо постійно. Але також були повідомлення про енергетичні санкції, про надання Україні нової зброї, якщо мирний процес зупиниться з вини Росії. Однак, зараз це більше схоже на натяки. Все-таки більшу ставку Трамп робить на заохочування, економічну вигоду, відновлення комунікації.

Як відомо, Путіну представили план з 22 пунктів, які перед тим погодили США та Україна. Першим пунктом було припинення вогню. Скоріш за все, це не обговорювали під час телефонної розмови, але до них мають повернутися робочі групи України та Росії. Це дає надію, що ситуація розвиватиметься.

"Поки процес пішов у напрямку того, щоб розгорнути активну роботу на рівні груп високого рівня. Найперше з боку України та Росії. Я вважаю, що це позитив. Але Путін думає, що він все-таки домінує над позицією Трампа та може йому щось нав'язувати", – підкреслив генерал армії.

"Червона лінія" для Трампа

Відомо, що під час зустрічі у Стамбулі Росія висунула умови, які неприйнятні Україні. Мовилось про відмову від наших територій. Тепер Путін постав перед серйозною дилемою: відправляти переговорні групи, щоб вони про щось домовлялися, чи просто продовжувати війну, намагатися захопити всі області.

Я думаю, що ми дійдемо до фази, коли всі побачать, що Росія не тільки порушує режим припинення вогню, але й ігнорує будь-які домовленості, затягує процес. Це буде "червоною лінією" для Трампа,

– сказав Микола Маломуж.

Відтак можна сподіватися на посилення тиску на Росію у всіх секторах: економічному, фінансовому, енергетичному. Тільки такий спільний пакет зможе дотиснути очільника Кремля та змусити його піти на конструктивні кроки.

До слова, після телефонної розмови Трампа з Путіним, у Кремлі заявили, що конкретних термінів для підписання "меморандуму" з Україною немає. Текст мають сформулювати Україна та Росія. Речник Путіна нагадав, що Росії важливо "усунути першопричини конфлікту".