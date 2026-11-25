25 ноября Олег Рыбачук назвал наивной идею прямого разговора Владимира Зеленского с главой Кремля. Он убежден, что Путин не намерен вести реальный диалог и готов подписать лишь акт капитуляции.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что Кремль стремится исключительно к подчинению Украины. По словам эксперта, Владимир Зеленский перехватывает дипломатическую инициативу заявлениями о готовности вести переговоры хоть на Северном полюсе, заставляя противника постоянно оправдываться.

Почему прямой контакт с Путиным бесполезен?

Аналитик отметил, что рассчитывать на какие-либо конструктивные сдвиги от личной беседы с Владимиром Путиным наивно, ведь тот окончательно оторван от реальности.

К нему нельзя апеллировать какими-либо аргументами, от него нельзя ожидать никакой эмпатии. Он просто безгранично циничен. Он уже настолько серьезно увяз в своем понимании истории России, что сам начинает искренне верить в собственные выдумки,

– отметил эксперт.

Таким образом, любые территориальные уступки не просто неприемлемы для украинского общества, но и находятся за пределами правового поля и полномочий главы государства.

Риски формата "тет-а-тет" и конституционные рамки

Олег Рыбачук также предупредил о недопустимости любых личных контактов с российским лидером. Российская пропагандистская машина регулярно искажает результаты переговоров, поэтому подобный формат возможен исключительно в присутствии свидетелей или в прямом эфире.

Российская пропаганда говорит очевидные вещи: Путин готов подписать акт капитуляции Украины. Вот когда этот акт капитуляции будет согласован со всеми, тогда он сядет его подписывать. А так зачем встречаться? Путин не видит смысла во встрече для того, чтобы прояснить какие-то вещи,

– отметил гость эфира.

Кроме того, аналитик обратил внимание на конституционные рамки полномочий украинской власти в отношении территориальных вопросов. Разговоры о определение судьбы украинских земель на уровне лидеров вообще не имеют правовой основы.

У нашего президента нет никаких полномочий рассматривать или обсуждать территориальную целостность Украины. Это Конституция, там четко все прописано, и он ничего не может изменить. Поэтому добиваться встречи, чтобы говорить о том, что ты не можешь изменить, – это очевидное противоречие,

– подытожил Олег Рыбачук.

Ранее аналитик отмечал, что Кремль никогда добровольно не идет на компромиссы и воспринимает любые уступки исключительно как слабость оппонентов. По его убеждению, любые иллюзии относительно возможности умиротворить агрессора лишь разжигают его аппетиты и подталкивают к дальнейшей эскалации.