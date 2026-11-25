Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Кремль прагне винятково підкорення України. За словами експерта, Володимир Зеленський перехоплює дипломатичну ініціативу заявами про готовність говорити хоч на Північному полюсі, змушуючи ворога постійно виправдовуватися.

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Чому прямий контакт із Путіним марний?

Аналітик зазначив, що розраховувати на будь-які конструктивні зрушення від особистої розмови з Володимиром Путіним наївно, адже той остаточно відірваний від реальності.

До нього не можна апелювати якимись аргументами, від нього не можна очікувати ніякої емпатії. Він просто безмежно цинічний. Він уже настільки серйозно загруз у своєму розумінні історії Росії, що сам починає щиро вірити у власні вигадки– зауважив експерт.

Отже, будь-які територіальні поступки є не просто неприйнятними для українського суспільства, а й перебувають поза межами правового поля та повноважень глави держави.

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Ризики формату тет-а-тет і конституційні межі

Олег Рибачук також застеріг від будь-яких контактів віч-на-віч із російським ватажком. Російська пропагандистська машина регулярно перекручує результати переговорів, тому подібний формат можливий винятково у присутності свідків або в прямому ефірі.

Російська пропаганда говорить очевидні речі: Путін готовий підписати акт капітуляції України. От коли цей акт капітуляції буде погоджений з усіма, тоді він сяде підписувати. А так навіщо зустрічатися? Путін не бачить сенсу зустрічі для того, щоб прояснити якісь речі– зауважив гість ефіру.

Крім того, аналітик звернув увагу на конституційні рамки української влади щодо територіальних питань. Розмови про визначення долі українських земель на рівні лідерів взагалі не мають правового підґрунтя.

Немає у нашого президента ніяких повноважень розглядати чи обговорювати територіальну цілісність України. Це Конституція, там чітко все записано, і він не може нічого змінити. Тому шукати зустрічі, щоб говорити про те, що ти не можеш змінити, – це очевидне протиріччя– підсумував Олег Рибачук.

Раніше аналітик наголошував, що Кремль ніколи добровільно не йде на компроміси та сприймає будь-які поступки винятково як слабкість опонентів. На його переконання, будь-які ілюзії щодо можливості умиротворити агресора лише розпалюють його апетити та спонукають до подальшої ескалації.