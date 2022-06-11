Переговоры с Путиным не помогут: есть только один способ сохранить жизнь людей в Украине

"Мир в обмен на территории" – этот нарратив сейчас распространяют в России и европейских странах кремлевские СМИ. Мол, важно сохранить человеческие жизни, а для этого Украине следует пойти на уступки.

Существует два способа сохранить человеческие жизни на войне:

Отказ жертвы от сопротивления. Отказ агрессора от нападения.

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К чему приведет перемирие с Кремлем

Украина попробовала первый способ в Крыму, получила Донбасс. Заключила перемирие на Донбассе, получила агрессию 2022. Новое перемирие с Кремлем приведет к тому же результату. Оккупанты промоют людям голову и отправят на новую войну. Так было всегда, во всех войнах Кремля.

Против Украины сейчас воюют народы со всех ранее оккупированных Кремлем территорий. Если не остановить агрессора, война продолжится. Сначала в Молдове, затем в Польше, и так до самого Ла-Манша.

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Как сохранить жизни людей

Может быть попробовать второй способ, который безотказно действовал в Украине с 1945-го по 2013 год?

И сейчас действует везде, куда не добрались российские войска. Отказ агрессора от нападения всегда и везде позволял сохранить жизни людей.

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