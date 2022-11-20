Переговоры равны капитуляции, – Подоляк о дипломатии с Россией

Призывы западных стран к переговорам с Москвой после серии крупных военных побед украинцев бессмысленны. Это равносильно просить про капитуляцию Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что нам нет смысла договариваться с Россией, потому что инициатива на поле боя у ВСУ.

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Когда у тебя инициатива на поле боя, немного странно получать предложения типа: "военным путем все равно не сделаешь, надо договариваться". Это означало бы, что страна, возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигравшей страной.

– заявил Подоляк.

Кремль блефует

Он также рассказал, что Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже выдвигая возможность прекращения огня.

По его словам, на Банковой воспринимают такие разговоры как простой маневр Кремля, чтобы "отдохнуть" и подготовить новое наступление.

Россия не желает переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием "переговоры". Она просто остановится на время и будет тренировать мобилизованные силы, находить дополнительное вооружение и укреплять свои позиции.

– предостерегает Подоляк.

Мотивы Путина не изменились

Он также подчеркнул, что несмотря на военные поражения России за последние недели, включая то, что Украина вернула под свой контроль Херсон, глава Кремля Владимир Путин все еще считает, что "он может уничтожить Украину и это его одержимость", поэтому переговоры с ним не имеют смысла.

Запад не может подтолкнуть Украину к переговорам. Но наши партнеры все еще считают, что можно вернуться в довоенную эпоху, когда Россия является надежным партнером,

– добавил Подоляк.

Советник акцентировал, что отступление россиян из Киевской области в марте, а затем из Харьковской области в сентябре, освобождение Херсона – все это стало "фундаментальным переломом в конфликте".

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Украина будет продолжать контрнаступление

По словам Подоляка, после ряда военных побед Украина не может позволить себе ни одной паузы в своем контрнаступлении, несмотря на приход зимних холодов и снега, усложняющих ситуацию на месте.

Сегодня даже небольшая пауза только добавляет потери, которые понесла Украина, – подытожил он.

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Актуально о переговорах России и Украины

В рамках саммита G20 встречались Джо Байден и Си Цзиньпин. Китайский президент после этого призвал Россию и Украину к переговорам.

Сам президент США подчеркнул, что никаких переговоров без участия Украины не состоится. Россия развязала войну против нашего государства, поэтому именно наше государство будет решать, на каких условиях согласится на подписание мира.

В России же не скрывают, что пытаются склонить Украину к переговорам, но делают это в традиционном и привычном для себя стиле – действуют как террористы. Так, пресс-секретарь Путина Песков признался, что Россия обстреливает энергетическую систему Украины, чтобы склонить Киев к диалогу.