Глава Института Американистики Владислав Фарапонов в эфире 24 канала объяснил, почему сейчас ключевой вопрос не в самой встрече, а в том, что сделают американцы дальше. Он назвал деталь, после которой станет понятно, переходит ли Вашингтон от разговоров к реальному давлению.

Чего не стоит ожидать от трехсторонних переговоров?

Фарапонов объяснил, что сам факт встречи в Абу-Даби еще не означает изменения позиций, потому что ключевые условия для сдвига не сложились. Он отметил, что со стороны России не видно сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности пересматривать свою линию поведения, даже несмотря на частые контакты с американскими представителями.

Лично я от этой встречи на самом деле ничего не жду,

– отметил эксперт.

Он добавил, что обновление украинской делегации может дать определенный импульс именно украинско-американским контактам. Однако для американо-российского трека, по его мнению, этого недостаточно, потому что нужны другие условия и реальные изменения с российской стороны.

Я не думаю, что это даст какой-то толчок для американо-российских переговоров,

– подчеркнул Фарапонов.

Он также обратил внимание, что в публичных заявлениях российских чиновников снова звучит акцент на "территориальном вопросе", а это возвращает разговор к старым требованиям Кремля. Это и является показателем, что Москва не настроена на компромисс, а пытается навязывать свой сценарий.

Без давления США Россия не изменит позиции

Для реального сдвига должны сложиться другие условия, а не просто измениться место встречи или состав делегаций. По его мнению, Москва не видит причин соглашаться на прекращение огня, потому что нынешняя ситуация ее в целом устраивает.

На сегодня я не вижу, для чего России реально соглашаться на прекращение огня,

– отметил аналитик.

Он добавил, что перелом возможен, если Вашингтон изменит подход и перейдет от широких планов к конкретному сценарию прекращения огня. Но такой сценарий, по его словам, требует более жестких шагов и постоянного давления на Россию, иначе переговоры и дальше будут ходить по кругу между различными площадками.

Какие сигналы могут изменить ход переговоров?

Ключевой будет не сама встреча в Абу-Даби, а то, появятся ли действия, которые Москва почувствует как реальный риск. Он заметил, что без такого раздражителя россиянам комфортно оставаться в нынешней позиции, потому что к ним приезжают, с ними говорят, а они не меняют своего сценария.

Россиянам ничего не надо делать, к ним приезжают, с ними общаются, а они свою линию поведения не собираются менять,

– заметил Фарапонов.

Он добавил, что перелом может начаться, если США запустят конкретные инструменты давления, в частности санкционные шаги, о которых в последнее время говорили в американских политических кругах. По его словам, даже первые практические движения в этом направлении могли бы заставить Кремль иначе смотреть на переговоры.

