Эксперт предположил, чего ожидать от трехсторонних переговоров с РФ
- 23 января в Абу-Даби начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России, которые имеют неформальный формат.
- Эксперт считает, что ключевой вопрос заключается в дальнейших действиях американцев после переговоров.
23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России. В Офисе Президента уточнили, что часть украинской команды уже на месте, а формат назвали неформатным.
Глава Института Американистики Владислав Фарапонов в эфире 24 канала объяснил, почему сейчас ключевой вопрос не в самой встрече, а в том, что сделают американцы дальше. Он назвал деталь, после которой станет понятно, переходит ли Вашингтон от разговоров к реальному давлению.
Чего не стоит ожидать от трехсторонних переговоров?
Фарапонов объяснил, что сам факт встречи в Абу-Даби еще не означает изменения позиций, потому что ключевые условия для сдвига не сложились. Он отметил, что со стороны России не видно сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности пересматривать свою линию поведения, даже несмотря на частые контакты с американскими представителями.
Лично я от этой встречи на самом деле ничего не жду,
– отметил эксперт.
Он добавил, что обновление украинской делегации может дать определенный импульс именно украинско-американским контактам. Однако для американо-российского трека, по его мнению, этого недостаточно, потому что нужны другие условия и реальные изменения с российской стороны.
Я не думаю, что это даст какой-то толчок для американо-российских переговоров,
– подчеркнул Фарапонов.
Он также обратил внимание, что в публичных заявлениях российских чиновников снова звучит акцент на "территориальном вопросе", а это возвращает разговор к старым требованиям Кремля. Это и является показателем, что Москва не настроена на компромисс, а пытается навязывать свой сценарий.
Без давления США Россия не изменит позиции
Для реального сдвига должны сложиться другие условия, а не просто измениться место встречи или состав делегаций. По его мнению, Москва не видит причин соглашаться на прекращение огня, потому что нынешняя ситуация ее в целом устраивает.
На сегодня я не вижу, для чего России реально соглашаться на прекращение огня,
– отметил аналитик.
Он добавил, что перелом возможен, если Вашингтон изменит подход и перейдет от широких планов к конкретному сценарию прекращения огня. Но такой сценарий, по его словам, требует более жестких шагов и постоянного давления на Россию, иначе переговоры и дальше будут ходить по кругу между различными площадками.
Какие сигналы могут изменить ход переговоров?
Ключевой будет не сама встреча в Абу-Даби, а то, появятся ли действия, которые Москва почувствует как реальный риск. Он заметил, что без такого раздражителя россиянам комфортно оставаться в нынешней позиции, потому что к ним приезжают, с ними говорят, а они не меняют своего сценария.
Россиянам ничего не надо делать, к ним приезжают, с ними общаются, а они свою линию поведения не собираются менять,
– заметил Фарапонов.
Он добавил, что перелом может начаться, если США запустят конкретные инструменты давления, в частности санкционные шаги, о которых в последнее время говорили в американских политических кругах. По его словам, даже первые практические движения в этом направлении могли бы заставить Кремль иначе смотреть на переговоры.
Что известно о мирных переговорах в Абу-Даби?
- Переговоры между представителями Украины, США и России 23 января проходят в Абу-Даби в трехстороннем формате. Об их начале сообщил министр иностранных дел ОАЭ, одновременно в Офисе Президента уточняли, что официального времени старта не объявляли, а часть контактов происходит в неформальном режиме. Основной темой определены вопросы Донбасса и возможные подходы к завершению войны.
- Украинскую делегацию возглавляет Секретарь СНБО Рустем Умеров, о чем заявил Владимир Зеленский. К переговорной группе привлечены представители Офиса Президента, Генштаба, ГУР, СБУ и Верховной Рады. С российской стороны делегацию возглавляет руководитель главного управления Генштаба России Игорь Костюков, а Кремль подтвердил участие исключительно военных представителей.
- Россия настаивает на выводе украинских войск с Донбасса как условии начала урегулирования, что подтверждают заявления Кремля и комментарии российских чиновников. Политолог Владимир Фесенко отметил, что встреча в ОАЭ является новым этапом переговорного процесса, однако оснований для быстрых договоренностей пока нет. По его словам, стороны только фиксируют свои позиции, а реального компромисса пока не просматривается.