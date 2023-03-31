Какая на самом деле была цель прошлогодних переговоров с Россией

Все больше сигналов, что народ как-то подзабыл события годичной давности. В ленте прошло уже несколько постов на тему мартовских переговоров в Стамбуле. Мол: "Позор, готовили измену, чудом спаслись".

Скрытая цель переговоров

Избирательная память и мерцающая работа мозга – это очень характерно для многих комнатных экспертов. Поэтому стоит кое-что напомнить.

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Переговоры всегда имеют определенную цель. Часто это – достижение договоренностей. Не менее часто сам процесс ведения переговоров является самодостаточной целью, потому что решается другая задача (например, россияне очень хотят переговоров ради переговоров).

В марте у всех, кто видел более или менее общую картину, было четкое понимание, что ресурсы украинской армии закончатся через 1,5–2 месяца. Тогда Минобороны двигалось двумя параллельными треками:

во-первых, покупало все оружие и боеприпасы, к которым могло дотянуться;

во-вторых, убеждало в необходимости снабжения тяжелого оружия западного образца. Тогда никто не горел желанием его передавать (и получать не все хотели).

21–22 марта был визит министра обороны Алексея Резникова в Лондон, где произошел важный сдвиг – британский министр обороны Бен Уоллес поддержал идею с западным оружием. Это была стадия намерений, превращавшихся в решение.

26 марта в Варшаве состоялась встреча Резникова и Дмитрия Кулебы с американскими визави – Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном. К диалогу присоединился президент США Джо Байден. Тогда он озвучил четыре принципа, на которых США строили коммуникацию с партнерами по оказанию помощи Украине (из этих принципов вырос формат "Рамштайн"). Это тоже была стадия намерений, превращавшихся в решение.

29 марта прошла встреча в Стамбуле.

31 марта в Лондоне (через 10 дней после разговора Уоллеса с Резниковым) состоялась донорская конференция под эгидой Великобритании. Это был первый конкретный механизм поддержки нашей армии в условиях войны. Тогда впервые прозвучали заявления "об артиллерии большей дальности, средствах береговой обороны" и тому подобное.

Переговоры ради переговоров

В начале апреля мир узнал трагедию в Буче, Бородянке, Ирпене. Это ускорило принятие решений по трекам, запущенным на тот момент.

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Как следствие – уже 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров уверял, что Украина вероломно от чего-то там отказалась. Хотя никаких обязательств не было – был диалог. Потом была истерика на тему красных линий, эскалации и так далее. Но поезд уже ушел.

26 апреля состоялась первая встреча на Рамштайне. Потом был жуткий месяц май. Но процесс уже катился – из ресурсного тупика удалось выскочить.

В марте 2022 года потребовалось как можно больше переговоров с россиянами. Можно было обсуждать документы, играть в нарды или лапту – неважно. Главное – чтобы двигалось по ключевому направлению.

Когда, возникает соблазн категорически заклеймить, вспоминайте, как в июле прошлого года мы мощно готовились наступать на Юге Украины. Мы честно об этом говорили в западных СМИ. Россияне перебросили на юг лучшие войска. А потом планы немного изменились. На войне такое бывает.