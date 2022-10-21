России крайне нужны переговоры, – Жданов объяснил, какой повод для шантажа придумал агрессор

Россия мастерски придумывает новые способы шантажировать Украину и мир для того, чтобы буквально уговорить нас сесть за стол переговоров. Очередной такой шантаж россияне придумали с подрывом Каховской дамбы.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС.

Важно Где расположена Каховская ГЭС, которую может взорвать Россия: показываем на карте

Каховская плотина – повод для шантажа

Жданов рассказал, что на Каховской дамбе россияне делают то же, что и на ЗАЭС, которую они тоже минировали, и там до сих пор есть не разминированные объекты. Они нашли очередной повод для шантажа Украины и международного сообщества по прекращению огня.

Россияне понимают, что проигрывают эту войну, отступают, поэтому им крайне нужно прекращение огня и переговоры,

– отметил военный эксперт.

Разрушить дамбу ракетами нереально

Он продолжил, что разрушить дамбу ракетами невозможно. Можно посмотреть на Антоновский мост. Более 100 снарядов, более 50 дыр, и ни один пролет не упал. Дамба Каховской ГЭС гораздо крепче, чем Антоновский мост. Поэтому мы просто физически не можем разрушить эту дамбу. Ее можно разрушить подрывом изнутри или сверхтяжелым боеприпасом типа ФАБ-3000.

"Если 10 – 20 таких снарядов сбросить, может быть, мы ее разрушим", – заметил Жданов.

Россия не сможет взорвать дамбу незаметно

Военный эксперт добавил, что для того, чтобы взорвать дамбу, нужно будет отвести войска в безопасную зону. Если они начнут отводить войска, мы будем это видеть и понимать, почему они это делают. Отвод войск будет способствовать продвижению ВСУ. Мы будем преследовать отступающего врага, поэтому сделать это неожиданно невозможно.

Они постоянно и креативно находят повод для того, чтобы нас шантажировать, нужно отдать им должное. В этом вопросе Россия профессионал. При этом Шойгу разговаривает с министром обороны США Остином и уговаривает его на перемирие. Это говорит о том, что они реально боятся наступательных действий ВСУ,

– подчеркнул он.

Жданов объяснил, какой повод для шантажа придумал агрессор: смотрите видео

Путин достает свои "консервы"

По словам Жданова, Эрдоган, Трамп, Берлускони и т.д. также говорят о важности переговоров. Путин достает все свои "консервы", и они нам немного "испортят воздух". Чем больше таких возгласов, тем правильнее наш путь, что нужно бороться и не нужно останавливаться, мы на верном пути.

"Это уже паника, если из всех "утюгов" у них идет одна и та же фраза – прекратим огонь", – подчеркнул военный эксперт.

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