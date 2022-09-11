Киев готов к переговорам с россией только после деоккупации в границах 1991 года, – Резников

Киев уже не готов к переговорам с россией на условиях ухода оккупантов на позиции по состоянию на 24 февраля. Теперь для этого необходима полная деоккупация Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он закрывал двухдневную конференцию Ялтинской европейской стратегии.

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Для переговоров оккупанты должны освободить украинские территории

Министр обороны рассказал, что сейчас Украину склоняют пойти на соглашение с россией. Однако Резников не уточнил, о ком именно говорится.

Мы научились многому (за время войны – 24 канал), и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры,

– заявил глава Минобороны.

В то же время Резников отметил новую позицию Украины относительно условий начала переговоров с россией – Киев уже не согласится на то, что сам ранее предлагал россиянам.

"Я открою тайну. Мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен", – заявил министр.

По его словам, теперь в Киеве ставят предпосылкой для переговоров полную деоккупацию Донбасса и Крыма.

"Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", – подытожил Резников.

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